قیمت سکه پارسیان امروز دوشنبه ۵ آبان ۱۴۰۴ + جدول
قیمت سکه پارسیان امروز دوشنبه ۵ آبان ۱۴۰۴ در انواع سوت با عیار ۷۵۰ را در جدول زیر مشاهده کنید. سوت واحد اندازه گیری جرم طلا بوده و یک گرم =۱۰۰۰ میلی‌گرم = ۱۰۰۰ سوت است، لذا هر سوت برابر است با یک هزارم گرم.

بروزرسانی:دوشنبه ۵ آبان

سکه پارسیان (سوت)

قیمت (ریال)

سکه پارسیان ۰/۱۰۰

12,650,000

سکه پارسیان ۰/۲۰۰

23,500,000

سکه پارسیان ۰/۳۰۰

34,350,000

سکه پارسیان ۰/۴۰۰

45,200,000

سکه پارسیان ۰/۵۰۰

56,050,000

سکه پارسیان ۰/۶۰۰

66,900,000

سکه پارسیان ۰/۷۰۰

77,750,000

سکه پارسیان ۰/۸۰۰

88,600,000

سکه پارسیان ۰/۹۰۰

99,450,000

سکه پارسیان ۱/۰۰۰

111,000,000

سکه پارسیان ۱/۱۰۰

121,850,000

سکه پارسیان ۱/۲۰۰

132,700,000

سکه پارسیان ۱/۳۰۰

143,550,000

سکه پارسیان ۱/۴۰۰

154,400,000

سکه پارسیان ۱/۵۰۰

165,250,000
