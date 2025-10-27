قیمت سکه پارسیان امروز دوشنبه ۵ آبان ۱۴۰۴ + جدول
قیمت سکه پارسیان امروز دوشنبه ۵ آبان ۱۴۰۴ در انواع سوت با عیار ۷۵۰ را در جدول زیر مشاهده کنید. سوت واحد اندازه گیری جرم طلا بوده و یک گرم =۱۰۰۰ میلیگرم = ۱۰۰۰ سوت است، لذا هر سوت برابر است با یک هزارم گرم.
|
بروزرسانی:دوشنبه ۵ آبان
|
سکه پارسیان (سوت)
|
قیمت (ریال)
|
سکه پارسیان ۰/۱۰۰
|
12,650,000
|
سکه پارسیان ۰/۲۰۰
|
23,500,000
|
سکه پارسیان ۰/۳۰۰
|
34,350,000
|
سکه پارسیان ۰/۴۰۰
|
45,200,000
|
سکه پارسیان ۰/۵۰۰
|
56,050,000
|
سکه پارسیان ۰/۶۰۰
|
66,900,000
|
سکه پارسیان ۰/۷۰۰
|
77,750,000
|
سکه پارسیان ۰/۸۰۰
|
88,600,000
|
سکه پارسیان ۰/۹۰۰
|
99,450,000
|
سکه پارسیان ۱/۰۰۰
|
111,000,000
|
سکه پارسیان ۱/۱۰۰
|
121,850,000
|
سکه پارسیان ۱/۲۰۰
|
132,700,000
|
سکه پارسیان ۱/۳۰۰
|
143,550,000
|
سکه پارسیان ۱/۴۰۰
|
154,400,000
|
سکه پارسیان ۱/۵۰۰
|
165,250,000