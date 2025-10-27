قیمت سکه و قیمت طلا امروز دوشنبه ۵ آبان ۱۴۰۴ +جدول
قیمت سکه و قیمت طلا امروز دوشنبه ۵ آبان ۱۴۰۴ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه میتوانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.
|
قیمت طلا
|
بروزرسانی: دوشنبه ۵ آبان
|
عنوان نرخ
|
قیمت (ریال)
|
طلای 18 عیار / 750
|
106,602,000
|
طلای 18 عیار / 740
|
105,117,000
|
طلای ۲۴ عیار
|
142,030,000
|
طلای دست دوم
|
105,121,770
|
آبشده کمتر از کیلو
|
461,470,000
|
مثقال طلا
|
461,350,000
|
انس طلا
|
4,042.05
|
قیمت سکه
|
سکه امامی تک فروشی
|
1,121,400,000
|
سکه بهار آزادی تک فروشی
|
1,069,800,000
|
نیم سکه تک فروشی
|
583,600,000
|
ربع سکه تک فروشی
|
333,600,000
|
سکه گرمی تک فروشی
|
165,300,000
|
تمام سکه (قبل 86)
|
1,060,000,000
|
نیم سکه (قبل 86)
|
525,000,000
|
ربع سکه (قبل 86)
|
265,000,000
|
حباب سکه
|
حباب سکه امامی
|
84,580,000
|
حباب سکه بهار آزادی
|
23,980,000
|
حباب نیم سکه
|
65,180,000
|
حباب ربع سکه
|
74,070,000
|
حباب سکه گرمی
|
37,640,000