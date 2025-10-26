خبرگزاری کار ایران
نوید محمد زاده از پروژه «سی‌صد» در استرالیا کنار کشید+فیلم

نوید محمد زاده بازیگر کنسرت نمایش «سی‌صد» با انتشار ویدیویی از حضور به همراه اعضای این تیم در استرالیا انصراف داد.

 نوید محمد زاده در این ویدیو خطاب به مخاطبان سی‌صد در استرالیا تاکید کرد: شرایطی پیش آمده که نمی توانم در کنار پروژه سی‌صد در استرالیا باشم. امیدوارم از دیدن کار لذت ببرید. در آینده نزدیک با اجراهای دیگر در استرالیا شما را می بینم.

براساس اعلام قبلی، تورکنسرت نمایش «سی‌صد» قرار بود ۱۶ اکتبر (۲۴ مهرماه) در پرت، ۱۸ اکتبر (۲۶ مهرماه) در بریزبن، ۲۵ اکتبر (سوم آبان) در سیدنی، ۲۶ اکتبر (۴ آبان) در ملبورن برگزار شود که به علت تاخیر در صدور ویزای اعضای گروه، تاریخ این کنسرت نمایش در روزهای ۲۴ و ۲۶ مهر در شهرهای پرت و بریزبن به روزهای هفتم و ششم آبان موکول شدند و اجرای این رویداد در شهرهای سیدنی و ملبورن طبق اعلام قبلی برگزار می‌شوند.

همچنین تورکنسرت نمایش «سی‌صد» فروردین ماه امسال در آمریکا برگزار شد و قرار است تور اروپای این برنامه از ۱۲ نوامبر (۲۱ آبان ماه) در شهر فرانکفورت آغاز شود.

کنسرت نمایش «سی‌صد» کاری از سهراب پورناظری است، تهمورس پورناظری تهیه‌کننده و کارگردان هنری، علی براتی کارگردان حرکات فرم و مرتضی نجفی کارگردان نور این پروژه هستند. همچنین اشکان کمانگری به عنوان خواننده و رضا گوران به عنوان مشاور گروه کارگردانی در پروژه «سی‌صد» حضور دارند.

نوید محمدزاده، بهرام رادان، بهرام افشاری، گوهر خیراندیش، دلنیا آرام، علی براتی، هدیه آزیدهاک و اهورا ابوالحسنی بازیگران صحنه پروژه‌ «سی‌صد» هستند که محمد زاده از حضور در این پروژه انصراف داد. همچنین علی نصیریان هم روی پرده‌ نمایش این پروژه حضور ویدیویی دارد.

کنسرت نمایش «سی‌صد» با داستان «گات»، ۶ سال بعد از حمله‌ مغول به نیشابور اتفاق می‌افتد. چنگیزخان (علی نصیریان) به دختر خود آلتانی (دلنیا آرام) ماموریت می‌دهد تا برای پیدا کردن «جام جم» به شیراز برود. در این بین خورشید(هدیه آزیدهاک)، گلشاه (بهرام رادان)، دارا (بهرام افشاری)، سیمینه (گوهر خیراندیش)، برخوان نیشابور (اهورا ابوالحسنی) و بسیاری دیگر در مقابل شاهنامه‌سوزی و نسل‌کشی مغول‌ها می‌ایستند تا از زبان پارسی حفاظت کنند.

