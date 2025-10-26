خبرگزاری کار ایران
دو تن از سارقان «لوور» بازداشت شدند

خبرگزاری فرانسه از بازداشت دو تن از سارقان موزه لوور که هفته گذشته جواهراتی را به سرقت برده بودند، خبر داد.

یکی از سارقان عصر شنبه در حالی که آماده سوار شدن به یک پرواز خارجی بود، دستگیر شد.

برپایه این گزارش، یک هفته تعقیب و گریز شدید برای بازداشت اولین بخش از تیمی که یکشنبه گذشته به موزه لوور دستبرد زده بود، کافی بود.

طبق اطلاعات منتشر شده، دو نفر از مجرمان دخیل در این سرقت که بازتابی جهانی داشت، عصر دیروز شنبه به وقت محلی دستگیر شدند. یکی از آنها در حالی که آماده سوار شدن به پروازی به مقصد الجزایر بود، دستگیر شد.

عملیات دستگیری سارقان حدود ساعت ۱۰ شب به وقت محلی توسط تیپ سرکوب سارقان (BRB)، مسئول تحقیقات که بیش از ۱۰۰ بازپرس را در طول هفته گذشته بسیج کرده بود، صورت گرفت.

همزمان، نفر دوم نیز توسط پلیس قضایی پاریس در سن-سن-دنی دستگیر شد.

 

