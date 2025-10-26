جولان گوشیهای قاچاق آیفون ۱۷ در بازار
رئیس کمیسیون تخصصی موبایل و لوازم جانبی اتاق اصناف ایران، از افزایش گوشیهای قاچاق آیفون ۱۷ در بازار خبر داد و گفت: اختلاف هزینه رجیستری مسافری و تجاری، زمینهساز سوءاستفادههای گسترده در بازار شده است؛ بهزودی سامانه همتا و گمرک برای اصلاح روند رجیستری جلسه برگزار میکنند.
سیدحسین ساداتحسینی رئیس کمیسیون تخصصی موبایل و لوازم جانبی اتاق اصناف ایران درباره نظارتهای موجود برای تطبیق تعداد گوشیهای رجیستری شده با ورود واقعی مسافران به کشور، توضیح داد: سامانه همتا کاملا موارد را بررسی کرده و تخلفات را تشخیص میدهد، اما متاسفانه یک مقدار در بازار فعلی، تعداد موبایلهای قاچاق آیفون ۱۷ زیاد است.
او درباره دلیل این موضوع نیز گفت: به دلیل اینکه درباره ۱۷ پرومکس اختلاف قیمت عوارض گمرک مسافری از بازرگان کمتر شده، این محصول درست چیده نشده و متاسفانه تعداد گوشیهای قاچاق ۱۷ در بازار زیاد است.
سادات حسینی در پاسخ به این سوال که سامانه گمرک چطور میتواند تشخیص دهد که یک ثبت رجیستری واقعاً مربوط به مسافر است و نه به واردکننده تجاری، اظهار کرد: این موضوع یک مقدار جای بحث دارد و شیطنتها در این بخش زیاد است. تشخیص برای گمرک سخت است و شاید نتواند تشخیص دهد.
او درباره برخورد اتحادیه و مراجع مربوطه با شرکتها یا فروشندگانی که از مسیر رجیستری مسافری سوءاستفاده کردهاند، توضیح داد: بله برخورد جدی صورت گرفته و این گوشیها قطع شدهاند، شکایتها به اتحادیه بسیار زیاد است. قطعا به این موارد رسیدگی میشود و پیگیر هستیم.
رئیس کمیسیون تخصصی موبایل و لوازم جانبی اتاق اصناف ایران، درباره تاثیر رجیستری مسافری بر روی قیمتها نیز گفت: این موضوع الان بر روی موبایلهای آیفون ۱۷ محسوس است و در سایر مدلها تاثیر زیاد و قابل توجهی نگذاشته است.
او درباره متضرر شدن وارد کنندگان رسمی نیز توضیح داد: متاسفانه این موضوع باعث شده تا خیلی از بازرگانان به واردات آیفون ۱۷ ورود نکنند و این گوشی با قیمت کمتر به دست مصرف کننده میرسد (به دلیل اختلاف قیمت رجیستر مسافری و تجاری).
سادات حسینی در پاسخ به این سوال که چه برنامهای برای اصلاح روند رجیستری و بستن مسیر سوءاستفادههای رجیستر مسافری وجود دارد؟ توضیح داد: سامانه همتا قرار است جلسهای بگذارد. چند راهکار و مدل چیدهایم که با همکاری سامانه همتا و گمرک عملیاتی میکنیم. سعی میکنیم جلوی تخلفات را بگیریم و این موارد را به کمترین حد برسانیم.