سازمان های بی خاصیت پول می گیرند تا برای مردم مشکل بیافرینند

روزنامه جمهوری اسلامی نوشت: تازه‌ترین مطلبی که از رئیس ‌جمهور پزشکیان درباره بودجه کل کشور برای سال 1405 منتشر شده این است که گفت تلاش می‌کنیم بودجه سال آینده را بدون کسری تنظیم کنیم.

تصمیم خوبی است البته ولی کافی نیست. مشکلات بودجه کشور فقط کسری نیست بلکه مهم‌تر از کسری بودجه، اتلاف بودجه است. اگر رئیس ‌جمهور بتواند بودجه کل کشور را از این هر دو مشکل نجات دهد، می‌توان گفت کاری کرده است کارستان. درباره کسری بودجه به این جهت که خود رئیس ‌جمهور درصدد جلوگیری کردن از آنست مطلبی مطرح نمی‌کنیم و می‌پردازیم به اتلاف بودجه. خوشبختانه درباره اتلاف بودجه، خود رئیس ‌جمهور پزشکیان علاوه بر اینکه اطلاعات خوبی دارد، از انگیزه قابل تحسینی برای مقابله با آن نیز برخوردار است. تعبیر «دستگاه‌های بی‌خاصیت» که بودجه می‌گیرند ولی کاری انجام نمی‌دهند، از ابداعات خود رئیس ‌جمهور پزشکیان است. ایشان در چند مورد با حرارت زیاد که پیدا بود ناشی از مخالفت شدید تخصیص بودجه به چنین دستگاه‌هائی است سخن گفت بطوری که از تک ‌تک کلماتی که به کار می‌برد عزم جزم شخص رئیس ‌جمهور برای حذف بودجه این دستگاه‌ها قابل درک است. با توجه به اینکه درباره این دستگاه‌های بی‌خاصیت و تلف‌کننده بودجه در سال‌های اخیر مطالب زیادی گفته و نوشته شده، لزومی ندارد از آنها نام ببریم یا درباره عملکردشان مطالب جدیدی بنویسیم. شاید اشاره به این نکته کافی باشد که این دستگاه‌ها علیرغم بودجه زیادی که می‌گیرند اولاً به هیچیک از اهداف تعیین شده دست نیافته‌اند و ثانیاً یکی از کارهای اصلی‌شان کارشکنی علیه دولت و ایجاد دردسر برای نظام و کشور است. بسیار غم‌انگیز است که عده‌ای از بیت‌المال استفاده کنند و به جای حل یک مشکل از صاحبان بیت‌المال که مردم هستند، ده‌ها مشکل برای آنها به وجود بیاورند. چنین روش خلافی را که از مصادیق بارز «اتلاف بودجه» است در هیچ کشوری نمی‌توان سراغ گرفت.

غم‌انگیزتر اینست که این اتلاف بودجه در جامعه‌ای صورت می‌گیرد که ده‌ها میلیون نفر زیر خط فقر قرار دارند، هنوز عده‌ای در کپرها زندگی می‌کنند، عده‌ای از کودکان در بعضی مناطق هنوز شناسنامه ندارند، با اینکه قانون اساسی آموزش و پرورش را در تمام سطوح رایگان اعلام کرده بسیاری از خانواده‌ها برای آموزش فرزندانشان مشکل دارند، تبعیض و بی‌عدالتی آموزشی بسیاری از خانواده‌ها را رنج می‌دهد، بی‌کاری نرخ بالائی دارد، اکثر مردم برای درمان مشکل دارند، بازنشسته‌ها دچار دغدغه معیشتی هستند و گرانی‌های روزافزون بر معیشت مردم سایه افکنده است.

این بارها بر دوش مردمی سنگینی می‌کنند که در برابر توطئه‌های دشمنان همواره با وحدت و همبستگی می‌ایستند و تاکنون با روشن‌ترین مواضع عملی خود نشان داده‌اند حتی در سخت‌ترین شرایط زندگی حاضر نیستند کاری کنند که دشمنان این کشور کمترین احساس شادی نمایند.

دولتمردان ما و در رأس آنها شخص رئیس ‌جمهور باید در برابر اینهمه فداکاری، تمام تلاش خود را برای قدردانی از چنین ملتی بکار بگیرند. قدردانی از ملت را نباید در شعارها و وعده‌ها محدود نگهداشت. اکنون زمان مناسبی است که رئیس ‌جمهور پزشکیان از محدوده شعار و حرف درمانی خارج شود و بدون رعایت ملاحظات معموله اقدام به جراحی لایحه بودجه کل کشور نماید. حذف بودجه دستگاه‌های بی‌خاصیت و هزینه کردن آن برای حل مشکلات اقشار ضعیف، باید در رأس برنامه‌های رئیس ‌جمهور در تدوین لایحه بودجه کل کشور باشد.

می‌دانیم که حذف بودجه دستگاه‌های بی‌خاصیت و نیروهای آویزان و مزاحم، کار آسانی نیست و سدهای بزرگی در برابر آن قرار دارند، ولی این را هم باید بدانیم که رئیس‌ جمهور بر این جایگاه تکیه نزده که از جاده آسفالته‌ای که هیچ مانعی در برابرش نباشد عبور کند. او باید در جاده‌های پر از سنگلاخ‌ها براند، از سدها عبور کند و با موانع بجنگد تا بتواند کشور را از فقر و مشکلات نجات بدهد. فقط در اینصورت است که رئیس ‌جمهور می‌تواند کارنامه موفقی داشته باشد.

