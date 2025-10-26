چرا هرچه سن ما بالاتر میرود، روزها سریعتر میگذرد؟
پژوهشی جدید نشان میدهد احساس سریعتر گذشتن زمان در سنین بالا، به کاهش تغییرات فعالیت مغزی مربوط است. در این مطالعه، اسکن مغزی ۵۷۷ نفر ۱۸ تا ۸۸ ساله هنگام تماشای برنامهای از آلفرد هیچکاک بررسی شد.
نتایج نشان داد مغز افراد مسن کمتر بین حالتهای مختلف فعالیت جابهجا میشود و رویدادهای کمتری را ثبت میکند، در حالیکه مغز جوانترها پویاتر است.
دانشمندان میگویند همین ثبت کمتر رویدادها باعث میشود مغز افراد مسن زمان را فشردهتر و کوتاهتر احساس کند — درست مطابق نظریه قدیمی ارسطو درباره ادراک زمان.