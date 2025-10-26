رونمایی از لیدرهای اعتصاب ادعایی زندان قزلحصار +فیلم

قاچاقچیان عمده موادمخدر و سارقان مسلح با حمایت رسانه‌ای معاندین چند روزی ادعایی مبنی بر اعتصاب غذا را مطرح کردند. ادعایی که با انتشار تصاویر دوربین‌های مداربسته رنگ باخت و نشان داد مدعیان اعتصاب غذا که بدبخت کردن جوانان و خانواده‌ها و از بین بردن امنیت عمومی جامعه حرفه و پیشه اصلی آنان است.

دروغی بزرگ را به خورد حامیان رسانه‌ای خود داده‌اند و بعد از خاموش شدن دوربین‌های موبایل سر سفره غذا و مقابل بوفه واحد حسابی دل از عزا درمی‌آورند.

رامین حسن‌زاده امامقلی به خاطر فروش ۲ کیلو و ۹۸۵ گرم هرویین، مشارکت در معرض فروش قرار دادن ۷۸ گرم شیشه، ۹۸ گرم هرویین و ۱۰۶ گرم و ۸۰ سانت محلول آبکی شیشه) از سوی دادگاه انقلاب اسلامی شهریار به اعدام محکوم شده است.

