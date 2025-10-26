بازار خودرو همچنان بدون مشتری/ حباب قیمتی نداریم

عمادالدین جعفری، کارشناس بازار خودرو گفت: اگرچه قیمت خودرو در سایت‌های خرید و فروش به‌دلیل نوسانات ارزی افزایش یافته، اما حجم معاملات همچنان پایین است. در واقع، تنها مصرف‌کنندگان واقعی یعنی افرادی که قصد تعویض یا خرید خودرو صفر دارند در بازار فعال‌اند و خبری از رونق جدی نیست.

بازار دیگر مانند گذشته شاهد هجوم خریداران نیست و بیشتر به سمت مصرفی شدن حرکت کرده است. در حال حاضر، حباب قیمتی در خودروهای داخلی و اغلب مدل‌های وارداتی مشاهده نمی‌شود؛ مگر در موارد خاصی که به‌دلیل محدودیت عرضه، قیمت‌ها حبابی شده‌اند. با این حال، در قیمت‌های فعلی خرید و فروش چندانی صورت نمی‌گیرد و سرمایه‌گذاران وارد بازار نشده‌اند. بنابراین، بازار فعلاً روندی آرام و منطقی را طی می‌کند.

