روش صحیح پودر کردن هل در خانه اهمیت زیادی دارد، زیرا اگر دانه‌ها به‌درستی خشک یا آسیاب نشوند، ادویه به‌سرعت بوی خود را از دست می‌دهد. در ادامه، با بهترین و ساده‌ترین روش‌های پودر کردن هل و نکات نگهداری آن آشنا می‌شوید.

شناخت هل و انتخاب نوع مناسب

هل به‌طور کلی دو نوع اصلی دارد: هل سبز و هل سیاه.

• هل سبز: رایج‌ترین نوع برای مصارف خانگی است. طعم شیرین و عطر قوی دارد و برای چای، دسر، شله‌زرد و کیک استفاده می‌شود.

• هل سیاه: طعم دودی و تلخ‌تری دارد و بیشتر در غذاهای هندی یا خورش‌ها کاربرد دارد.

برای پودر کردن هل در خانه، نوع سبز به دلیل عطر قوی و پوست نازک گزینه‌ای بهتر است. هنگام خرید، دانه‌هایی را انتخاب کنید که پوسته‌ای سفت، رنگ سبز تیره و بوی قوی داشته باشند.

آماده‌سازی هل برای پودر کردن

قبل از پودر کردن هل در خانه، باید دانه‌ها را به‌درستی آماده کنید تا بهترین نتیجه را بگیرید.

۱. جدا کردن پوست:

پوست هل سبز طعم خاصی دارد، اما برای پودر خالص بهتر است تنها دانه‌های داخل غلاف را آسیاب کنید. برای این کار، پوسته را با انگشت باز کرده و دانه‌های سیاه کوچک داخل آن را خارج کنید.

۲. خشک‌کردن دانه‌ها:

دانه‌های مرطوب به‌خوبی آسیاب نمی‌شوند. آن‌ها را روی دستمال تمیز یا سینی بریزید و در محیط خشک و سایه‌دار (نه زیر نور مستقیم آفتاب) حدود ۲ تا ۳ ساعت قرار دهید تا رطوبتشان کاملاً گرفته شود.

اگر عجله دارید، می‌توانید آن‌ها را داخل تابه خشک، با حرارت بسیار ملایم و بدون روغن، حدود ۲ تا ۳ دقیقه تفت دهید تا فقط کمی گرم شوند.