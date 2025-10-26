چیزکیک خرمالو ؛ بهترین دسر پاییزی

ترکیب عطر و طعم خرمالو با خامه و وانیل، شما و مهمانانتان را به دنیای جدیدی از طعم ها می برد و خاطراتی خوش را برای همه به ارمغان می آورد. بیایید با هم طرز تهیه چیز کیک خرمای خوشمزه را یاد بگیریم و عصرانه فراموش نشدنی برای خود و عزیزانمان بسازیم.

مواد اولیه برای ۸ نفر در قالب قطر ۱۵ تا ۲۰ تخم مرغ ۲ عدد شکر نصف پیمانه وانیل ۱.۲ قاشق چای خوری شیر نصف پیمانه روغن ۱.۳ پیمانه آرد ۱ پیمانه بیکینگ پودر ۱ قاشق چای خوری سرپر کرم خرمالو پنیر خامه ای ویلی ۲۰۰ گرم خامه صبحانه ۲۰۰ گرم خرمالو ۳ عدد برای داخل کرم شکر نصف پیمانه پودر ژلاتین ۲ قاشق غذاخوری آب ۱.۳ پیمانه طرز تهیه دو عدد تخم مرغ هم دمای محیط را با نصف پیمانه شکر و یک دوم قاشق چای خوری وانیل با همزن برقی می زنید تا کرمی و کش دار شود. این مرحله در پف کردن کیک خیلی تاثیر گذار است پس اصلا آن را حذف نکنید. یک سوم پیمانه روغن و نصف پیمانه شیر هم دمای محیط را هم اضافه کنید و با همزن بزنید. در این مرحله همینکه مواد با هم ترکیب شوند کافی است. یک قاشق چای خوری سرپر را به یک پیمانه آرد استفاده اضافه و با هم مخلوط کنید. آرد را از الک رد و کم کم به مایع کیک اضافه کنید و با همزن دستی مخلوط کنید تا مواد یکدست شود. مواد را داخل قالب دایره ای با قطر ۱۵ تا ۲۰ سانتی متر بریزید. قبل از ریختن مواد کف آن را کاغذ روغنی نسوز بیندازید و کل قالب را چرب کنید. اگر می خواهید کیک تان یک طبقه باشد از قالب با قطر ۲۰ سانتی متر استفاده کنید.

حتما فر را از ۱۵ دقیقه قبل با دمای ۱۸۰ درجه سانتی گراد گرم کنید. کیک خرمالو را به مدت ۳۰ دقیقه با دمای ۱۸۰ درجه سانتی گراد داخل فر طبقه وسط قرار دهید.

وقتی کیک پخت اجازه دهید خنک شود و بعد آن را برگردانید و کاغذ روغنی را از آن جدا کنید.

زمانی که کیک خنک شد به وسیله اره کیک یا چاقوی اره آن را به دو قسمت تقسیم کنید.

برای کرم پنیری خرمالو ۲ قاشق غذاخوری پودر ژلاتین را با یک سوم پیمانه آب خنک مخلوط کنید. زمانی که پنبه ای شد روی بخار کتری بن ماری کنید تا یکدست و شفاف شود.

۳ تا خرمالو را پوست بگیرید و با میکسر له کنید.

پنیرخامه ای را با خامه صبحانه همراه نصف پیمانه شکر با لیسک مخلوط کنید و زمانی که یکدست شد پوره خرمالو را به آن اضافه کنید. مجددا یکدست کنید.

حالا ژله بن ماری شده را به کرم اضافه کنید. البته نباید داغ داغ اضافه کنید ابتا دو قاشق از کرم را داخل ژله بن ماری شده بریزید و مخلوط کنید و بعد به کرم خرمالو اضافه و مخلوط کنید.

حالا یک تکه دایره ای شکل از کیک خرمالو را در ظرف سرو قرار دهید و دور آن را رینگ متحرک یا طلق شیشه ای قرار دهید و با چسب بچسبانید و کرم پنیری را روی کیک بریزید. لایه بعدی کیک را بگذارید و روی آن مجددا کرم را بریزید و با لیسک صاف کنید.

چیز کیک خرمالو را سریعا به یخچال منتقل کنید تا خود را بگیرد. ۳ تا ۴ ساعت بعد چیز کیک کاملا خودش را گرفته و آماده سرو است. طلق را جدا کنید و روی آن را با خرمالوهای برش خورده تزیین کنید. نوش جان.

