قتل مرد ۷۰ساله به دست پسرش/ قاتل جنازه را سوزاند و در صندوق عقب پراید او گذاشت
ظهر پنجشنبه اول آبان جسد سوخته مردی در صندوق عقب خودروی پرایدش زیر پلی در شهرستان ساری پیدا شد.
پس از استعلام شماره پلاک ماشین، صاحب آن که مردی 79ساله بود، شناسایی شد.
خانوادهاش میگفتند که او از روز چهارشنبه مفقود شده و گوشی همراهش خاموش است.
در ادامه بررسیها مشخص شد که مقتول با پسر بزرگش اختلاف داشته که دستور بازداشت او صادر شد. پسر این مرد راز قتل را فاش کرد و گفت روز حادثه در پارکینگ خانه، با پدرش بهدلیل اختلافات خانوادگی، درگیر شده و او را هل داده است. همین موجب شده که سر او با ستون پارکینگ برخورد کند و به قیمت جانش تمام شود.
سرهنگ علی قیصری، رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان مازندران گفت: قاتل پس از جنایت، جسد و ماشین را به آتش کشید.
تحقیقات از او ادامه دارد.