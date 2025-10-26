قتل مرد ۷۰ساله به دست پسرش/ قاتل جنازه را سوزاند و در صندوق عقب پراید او گذاشت

پس از استعلام شماره پلاک ماشین، صاحب آن که مردی 79ساله بود، ‌شناسایی شد.

خانواده‌اش می‌گفتند که او از روز چهارشنبه مفقود شده و گوشی همراهش خاموش است.

در ادامه بررسی‌ها مشخص شد که مقتول با پسر بزرگش اختلاف داشته که دستور بازداشت او صادر شد. پسر این مرد راز قتل را فاش کرد و گفت روز حادثه در پارکینگ خانه، با پدرش به‌دلیل اختلافات خانوادگی، درگیر شده و او را هل داده است. همین موجب شده که سر او با ستون پارکینگ برخورد کند و به قیمت جانش تمام شود.

سرهنگ علی قیصری، رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان مازندران گفت: قاتل پس از جنایت، جسد و ماشین را به آتش کشید.

تحقیقات از او ادامه دارد.‌

