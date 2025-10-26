قیمت دلار و یورو امروز یکشنبه ۴ آبان ۱۴۰۴ + جدول
قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارزها امروز یکشنبه ۴ آبان را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که این نرخها قیمت بازار آزاد است (بجز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیهای متفاوت است.
|
بروزرسانی قیمت ارزها:یکشنبه ۴ آبان
|
ارز
|
قیمت (ریال)
|
دلار (صرافی بانک ملی)
|
723,090
|
دلار (بازار آزاد)
|
1,072,700
|
یورو (صرافی بانک ملی)
|
840,619
|
یورو (بازار آزاد)
|
1,244,100
|
درهم امارات
|
291,340
|
پوند انگلیس
|
1,424,000
|
لیر ترکیه
|
25,500
|
فرانک سوئیس
|
1,344,300
|
یوان چین
|
150,300
|
ین ژاپن
|
700,030
|
وون کره جنوبی
|
736
|
دلار کانادا
|
764,700
|
دلار استرالیا
|
696,700
|
دلار نیوزیلند
|
615,100
|
دلار سنگاپور
|
823,600
|
روپیه هند
|
12,190
|
روپیه پاکستان
|
3,811
|
دینار عراق
|
818
|
پوند سوریه
|
96
|
افغانی
|
16,310
|
کرون دانمارک
|
166,500
|
کرون سوئد
|
114,000
|
کرون نروژ
|
107,200
|
ریال عربستان
|
285,650
|
ریال قطر
|
294,000
|
ریال عمان
|
2,779,400
|
دینار کویت
|
3,495,800
|
دینار بحرین
|
2,838,300
|
رینگیت مالزی
|
253,500
|
بات تایلند
|
32,740
|
دلار هنگ کنگ
|
137,700
|
روبل روسیه
|
13,420
|
منات آذربایجان
|
631,300
|
درام ارمنستان
|
2,790
|
لاری گرجستان
|
395,000
|
سوم قرقیزستان
|
12,240
|
سامانی تاجیکستان
|
116,100
|
منات ترکمنستان
|
305,500