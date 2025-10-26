خبرگزاری کار ایران
قیمت دلار و یورو امروز یکشنبه ۴ آبان ۱۴۰۴ + جدول

قیمت دلار و یورو امروز یکشنبه ۴ آبان ۱۴۰۴ + جدول
قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارز‌ها امروز یکشنبه ۴ آبان را می‌توانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که این نرخ‌ها قیمت بازار آزاد است (بجز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیه‌ای متفاوت است.

بروزرسانی قیمت ارزها:یکشنبه ۴ آبان

ارز

قیمت (ریال)

دلار (صرافی بانک ملی)

723,090

دلار (بازار آزاد)

1,072,700

یورو (صرافی بانک ملی)

840,619

یورو (بازار آزاد)

1,244,100

درهم امارات

291,340

پوند انگلیس

1,424,000

لیر ترکیه

25,500

فرانک سوئیس

1,344,300

یوان چین

150,300

ین ژاپن

700,030

وون کره جنوبی

736

دلار کانادا

764,700

دلار استرالیا

696,700

دلار نیوزیلند

615,100

دلار سنگاپور

823,600

روپیه هند

12,190

روپیه پاکستان

3,811

دینار عراق

818

پوند سوریه

96

افغانی

16,310

کرون دانمارک

166,500

کرون سوئد

114,000

کرون نروژ

107,200

ریال عربستان

285,650

ریال قطر

294,000

ریال عمان

2,779,400

دینار کویت

3,495,800

دینار بحرین

2,838,300

رینگیت مالزی

253,500

بات تایلند

32,740

دلار هنگ کنگ

137,700

روبل روسیه

13,420

منات آذربایجان

631,300

درام ارمنستان

2,790

لاری گرجستان

395,000

سوم قرقیزستان

12,240

سامانی تاجیکستان

116,100

منات ترکمنستان

305,500
