سایر رسانه‌ها ۰۴ / ۰۸ / ۱۴۰۴ - ۰۸:۰۶:۳۵

قیمت دلار و یورو امروز یکشنبه ۴ آبان ۱۴۰۴ + جدول

قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارز‌ها امروز یکشنبه ۴ آبان را می‌توانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که این نرخ‌ها قیمت بازار آزاد است (بجز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیه‌ای متفاوت است.