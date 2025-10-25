در حال حاضر، ارتباط میان سخت‌افزارهای استارلینک و تجهیزات روی زمین از طریق زیرساخت ایستگاه‌های زمینی برقرار می‌شود. اما به گفته‌ی این منابع، مودم جدید سامسونگ که به واحد پردازش عصبی (NPU) برای شتاب‌دهی به عملکرد هوش مصنوعی مجهز خواهد بود، می‌تواند تحولی در اتصال مستقیم ماهواره به دستگاه‌ها ایجاد کند.

نوآوری کلیدی در این تراشه آن است که دستگاه‌هایی که از این چیپ استفاده می‌کنند، قادر خواهند بود «مسیر حرکت ماهواره‌ها را پیش‌بینی کرده و پیوند سیگنال را در زمان واقعی بهینه‌سازی کنند.» اگر این طرح همان‌گونه که انتظار می‌رود پیش برود، می‌تواند معماری جهانی شبکه‌های مخابراتی را دگرگون کرده و زمینه‌ساز تحقق رویای شبکه‌ی غیرزمینی (NTN) نسل ششم یا 6G استارلینکِ ماسک شود.

تنها ماه گذشته، شرکت SpaceX برای پشتیبانی از سرویس 6G NTN، ۵۰ مگاهرتز از طیف فرکانس بی‌سیم و فرکانس‌های جهانی خدمات ماهواره‌ای سیار (MSS) را خریداری کرد. این سرمایه‌گذاری عظیم، ارزشی معادل ۱۷ میلیارد دلار داشته است.

