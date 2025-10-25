۲۵ اکتبر روز جهانی اپرا است

روز جهانی اپرا: آوازهایی که تاریخ را روایت می‌کنند

در تقویم فرهنگی جهان، روز جهانی اپرا در ۲۵ اکتبر برگزار می‌شود؛ روزی برای تجلیل از هنری که از دل ایتالیا برخاست و به یکی از پیچیده‌ترین و پرشکوه‌ترین فرم‌های هنری تبدیل شد. این روز به ابتکار سازمان‌های بین‌المللی اپرا از جمله Opera Europa و World Opera Day Initiative شکل گرفت تا نقش اپرا در فرهنگ، آموزش و همبستگی اجتماعی برجسته شود.

اپرا چیست؟

اپرا ترکیبی است از موسیقی کلاسیک، آواز، نمایش، طراحی صحنه و لباس که داستانی را به شیوه‌ای دراماتیک روایت می‌کند. برخلاف تئاتر، در اپرا دیالوگ‌ها اغلب به‌صورت آواز اجرا می‌شوند و ارکستر زنده، فضای احساسی اثر را شکل می‌دهد. اپرا می‌تواند عاشقانه، تراژیک، کمدی یا سیاسی باشد و اغلب با زبان‌های ایتالیایی، آلمانی، فرانسوی یا روسی اجرا می‌شود.

چرا ۲۵ اکتبر؟

این تاریخ به افتخار تولد ژرژ بیزه، آهنگساز فرانسوی اپرای مشهور کارمن، انتخاب شده است. همچنین در این روز، بسیاری از خانه‌های اپرا در سراسر جهان برنامه‌های ویژه‌ای برای معرفی اپرا به مخاطبان جدید برگزار می‌کنند.

