۲۵ اکتبر روز جهانی پاستا است

روز جهانی پاستا: جشن طعم، تاریخ و خلاقیت در بشقاب

پاستا، این رشته‌های طلایی و خوش‌طعم، نه‌تنها بخشی از فرهنگ غذایی ایتالیا بلکه نمادی جهانی از راحتی، تنوع و لذت آشپزی است. ۲۵ اکتبر هر سال به عنوان روز جهانی پاستا گرامی داشته می‌شود؛ روزی برای تجلیل از این غذای محبوب، بررسی تاریخچه‌اش، و دعوت به تجربه‌های تازه در آشپزی.

آغاز یک جشن جهانی

در سال ۱۹۹5، بیش از ۴۰ تولیدکننده پاستا از سراسر جهان در نخستین کنگره جهانی پاستا در رم گرد هم آمدند. هدف آن‌ها ترویج فرهنگ پاستا، تبادل دانش فنی و ارتقای جایگاه این غذا در رژیم‌های غذایی سالم بود. از آن زمان، روز جهانی پاستا در بیش از ۷۰ کشور جشن گرفته می‌شود.

پاستا؛ غذای ساده با ریشه‌ای عمیق

پاستا از ترکیب ساده‌ای از آرد گندم و آب تهیه می‌شود، اما تنوع شکل‌ها، سس‌ها و روش‌های پخت آن بی‌پایان است. برخی روایت‌ها منشأ پاستا را به چین نسبت می‌دهند و معتقدند مارکوپولو آن را به ایتالیا آورد، اما شواهدی از مصرف پاستا در تمدن‌های باستانی مدیترانه نیز وجود دارد.

چرا پاستا مهم است؟

منبعی غنی از کربوهیدرات‌های پیچیده برای تأمین انرژی

قابل ترکیب با سبزیجات، گوشت، پنیر و سس‌های متنوع

بخشی از رژیم غذایی متعادل در بسیاری از کشورها

نماد خلاقیت آشپزی؛ از پنه آلفردو تا لازانیا و راویولی

