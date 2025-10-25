خبرگزاری کار ایران
۲۵ اکتبر روز جهانی آگاهی از کوتاه‌ قامتی است

۲۵ اکتبر روز جهانی آگاهی از کوتاه‌ قامتی است
روز جهانی آگاهی از کوتاه‌قامتی (International Dwarfism Awareness Day) هر سال در تاریخ ۲۵ اکتبر برگزار می‌شود و هدف آن افزایش شناخت عمومی، احترام و حمایت از افراد کوتاه‌قامت در سراسر جهان است. این روز به افتخار تولد بیلی بارتی، بازیگر آمریکایی و بنیان‌گذار انجمن Little People of America، انتخاب شده است.

روز جهانی آگاهی از کوتاه‌قامتی: جشن تنوع، احترام و توانمندی

در جهانی که معیارهای زیبایی و موفقیت اغلب با ظاهر فیزیکی گره خورده‌اند، روز جهانی آگاهی از کوتاه‌قامتی فرصتی است برای بازنگری در باورهای اجتماعی و گرامی‌داشت انسان‌هایی که با قامت کوچک، اما اراده‌ای بزرگ، مسیر زندگی را طی می‌کنند.

ریشه‌های تاریخی

این روز در سال ۲۰۱۲ توسط انجمن Little People of America (LPA) و سازمان‌های مشابه بنیان‌گذاری شد. تاریخ ۲۵ اکتبر به مناسبت تولد بیلی بارتی انتخاب شد؛ بازیگری که نه‌تنها در سینما خوش درخشید، بلکه با تأسیس LPA در سال ۱۹۵۷، صدای افراد کوتاه‌قامت را به گوش جهانیان رساند.

کوتاه‌قامتی چیست؟

کوتاه‌قامتی یا Dwarfism به شرایطی گفته می‌شود که فرد به‌طور قابل توجهی کوتاه‌تر از میانگین قد جامعه باشد. آکندروپلازی رایج‌ترین نوع این وضعیت است که ناشی از اختلال در رشد استخوان‌هاست و از هر ۱۵٬۰۰۰ تا ۴۰٬۰۰۰ تولد، یک مورد را شامل می‌شود.

واژه‌هایی که باید کنار گذاشت

افراد کوتاه‌قامت ترجیح می‌دهند با واژه‌هایی چون Little People یا People of Short Stature خطاب شوند. واژه‌هایی مانند Midget به‌عنوان توهین‌آمیز و تحقیرآمیز شناخته شده‌اند و LPA در سال ۲۰۱۵ خواستار حذف آن از کاربرد عمومی شد.

