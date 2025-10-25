روز ملی زعفران در تقویم سال ۱۴۰۴ چه روزی است؟

روز ملی زعفران برابر با دوشنبه ۵ آبان ۱۴۰۴ است

روز ملی زعفران برابر با پنجم جمادی‌ الاول سال ۱۴۴۷ قمری است

روز ملی زعفران برابر با بیست و هفتم اکتبر سال ۲۰۲۵ میلادی است

با توجه به قدمت طلای سرخ در ایران و در راستای حمایت از این محصول ملی و استراتژیک و جلوگیری از به حیطه در آوردن این محصول ایرانی توسط سایر کشورها پنجم آبان «روز ملی زعفران» نامگذاری شد.

ایران با تولید سالانه ۳۳۰ تن و صادرات ۲۸۰ تن از این محصول بزرگ ترین تولیدکننده و صادر کننده زعفران در دنیا است . در این بین استان های خراسان رضوی و جنوبی با سهمی ۸۵ درصدی بیشترین سهم در تولید زعفران ایران را دارند. همچنین شهرستان قائنات در استان خراسان جنوبی ، قطب تولید زعفران جهان است.

زعفران شهرستان قاینات یکی از با کیفیت ترین زعفران های تولیدی کشور قلمداد می شود. همچنین زعفران گناباد به دلیل کاشت به روش سنتی و آبیاری با آب قنات ها به عنوان میراث جهانی کشاورزی در فائو ثبت شده است.اخیراً توسعه کشت و تولید زعفران در شمال خراسان سیر صعودی داشته است به طوری که از سطح ۳۴۳ هکتار با تولید حدود ۶ تن در سال ۱۳۸۶ به سطح نه هزار و ۸۵۰ هکتار و تولید حدود ۲۹ تن در سال جاری رسیده است.

