پیام تبریک روز پرستار ۱۴۰۴

واژه زیبای “پرستار” یعنی:

پ: پیمان خون بستن برای مهر و ایثار

ر: رفتن به سوی خدمت خلق

س: سربلند و ساده زیست و سخت‌کوش

ت: تکمیل کننده کار طبیبان

ا: الگوی او مظهر تقوا، زینب کبری (س)

ر: راضی و خوشنود از رحمت خدا

روز پرستار مبارک باد

..........

مثل غزل مثل سپیده مثل آبی

آیینه‌ای صبحی تو جان آفتابی

پاکی صبوری مهربانی باصفایی

تو یک پرستاری تو یک مفهوم نابی

روز پرستار بر سپیدپوشان دل پاک مبارک باد

..........

ای قهرمانان وطن

ای مدافعان خط مقدم سلامت

ای کسانی که خستگی را خسته کرده

ای فرشتگان زمینی

چه مبارک است فرا رسیدن روز پرستار

آری ما قدردان زحمات شما هستیم

روز پرستار بر سپیدپوشان دل پاک مبارک باد

..........

هرچند زبان قاصر از سپاسگزاری‌ست، ولی دل نوشته‌هایم را پیشکش می‌کنم به تو که بال و پر آسایشی برای روح بیماران. تبریک به تو، مرهم دل‌ها

روز پرستار مبارک

..........

وقتی لباس سفید فرشته‌ها را به تن کردی،

کوشیدی که روز بیماران به سپیدی لباست شود

روز عشق و ایثار بر تو همکار زحمت‌کش مبارک

روز پرستار مبارک

..........

این بار خستگی به تو خسته نباشید می‌گوید

زیرا بی‌وقفه می‌کوشی تا مرهمی برای دردهای بیماران باشی

شاهد این خستگی‌ها، تو و در دیوار بیمارستان بوده است

همکار عزیزم روزت مبارک

.........

خدا پشت و پناهت، ای باغبان گل‌های پژمرده

دعای همه بیماران بدرقه راهت باد

چشمانت روشن؛ ای چشم‌نگران بیماران خسته

دختر / پسر عزیزم روز پرستار مبارک

..........

پرستاری فقط علم نیست؛ هنر عشق ورزیدن است

پرستاری یعنی گذشتن از جسم و روان خود برای احساس نوع‌دوستی

دخترم / پسرم، خوشحال‌ترین پدر / مادر جهانم؛ زیرا خدا از تو راضی است

روزت مبارک پرستار عزیزم

.........

ما به سلامت نزدیک‌تر می‌شویم

شبی که تو به صبح بی‌خوابی نزدیک شدی.

روز پرستار مبارک باد

..........

در حیرتم که خدا با تو چه کرده است

تویی که شب‌ها از غم هم‌نوعان رنجورت

خواب بر چشم حرام می‌کنی و به خستگی

درس استقامت و صبوری می‌دهی

در حیرتم که سینه تو از کدام دریای عشق

به خدا پر شده که چنین در رضایت او

موج می‌زنی و آسوده نمی‌نشینی

در حیرتم که از چشمه کدام ایمان و عاطفه سیراب گشته‌ای

که درونت از هیچ احسان و از خودگذشتگی

سیراب نمی‌شود و به هیچ خستگی رضایت نمی‌دهد

دست مریزاد! دست خدا یاورت‌ای پرستار مهربانی‌ها

روز پرستار مبارک باد

.........

از آسمان پرسیدم پرستار کیست؟ گفت: وسیع‌تر از من است

از کوه پرسیدم پرستار کیست؟ گفت: مقاوم‌تر از من است

از آینه پرسیدم پرستار کیست؟ گفت: پاک‌تر از من است

از آب پرسیدم پرستار کیست؟ گفت: زلال‌تر از من است

از مادر پرسیدم پرستار کیست؟ گفت: مهربان‌تر از من است

از پیامبر پرسیدم پرستار کیست؟ گفت: از تمام یارانم به من نزدیک‌تر است

از خودش پرسیدم پرستار کیست؟ گفت: خادم خدا

روز پرستار مبارک!

.........

پرستار عجب واژه آشنایی است

کلمه‌ای که ناخودآگاه هر شنونده‌ای را به یاد

آرامش و سلامتی و به یاد شخصی می‌اندازد

که در لحظات سختی و ناراحتی یاری‌رسان ماست

انسان‌های بی‌ادعائی که به معنای واقعی کلمه

خالصانه کار می‌کنند تا بیماران سلامتی خود را بازیابند

روز پرستار مبارک

...........

تو در همه رنگ‌ها عشق را به من نشان دادی

تو به همه افراد اهمیت می‌دهی و به

قوم یا مذهبشان هم توجه نمی‌کنی

دستان تو هیچ محدودیتی برای

انجام دادن کار برای دیگران ندارد

امیدوارم بهترین اتفاق‌ها برائت رخ بدهد

پرستار عزیز! روزت مبارک‌

..........

پرستاری فقط یک هنر نیست؛ بلکه قلب است

پرستاری فقط یک علم نیست، یک وجدان است

پرستاری حس احسان و نوع دوستی است

پرستاری یعنی هنر عشق ورزیدن به هم‌نوعان

به قیمت گذشتن از جسم و روان خود

دخترم! خوش به حالت که خداوند از تو راضی است

روزت مبارک پرستار جان

...........

"روز عشق و ایثار"،

روز امید و نوید...

روزت مبارک پرستار جان

..........

خسته ای اما

"لبخند می زنی" هنوز

نگاهم به دستانت

که نه به چشمان

مهربان توست

که نگران منی …

منی که حتی

نمی‌شناسی ام

و همین حالم را

بهتر می‌کند… د.

دوست خوب پرستارم، روزت مبارک

..........

کسی که وقت سحر

سخت کوش و بیدار است

فرشته ایست که

نام خوشش پرستار است

سلامتی وجودش

بخواهم از یزدان

یقین که حافظ او،

ذات پاک دادار است

روز پرستار بر شما مبارک

..........

درودهای خدا بر تو پرستار

که هستی

ناجی و دلسوز بیمار

ادامه می‌دهی راه کسی را

که هست

الگوی صبر و عشق و ایثار

دوست خوبم روز پرستار مبارک

