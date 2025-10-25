خبرگزاری کار ایران
قیمت دلار و یورو امروز شنبه ۳ آبان ۱۴۰۴ + جدول

قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارز‌ها امروز شنبه ۳ آبان را می‌توانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که این نرخ‌ها قیمت بازار آزاد است (بجز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیه‌ای متفاوت است.

بروزرسانی قیمت ارزها:شنبه ۳ آبان

ارز

قیمت (ریال)

دلار (صرافی بانک ملی)

723,964

دلار (بازار آزاد)

1,085,700

یورو (صرافی بانک ملی)

840,877

یورو (بازار آزاد)

1,259,000

درهم امارات

295,510

پوند انگلیس

1,447,900

لیر ترکیه

25,800

فرانک سوئیس

1,361,600

یوان چین

152,300

ین ژاپن

711,080

وون کره جنوبی

750

دلار کانادا

775,600

دلار استرالیا

706,100

دلار نیوزیلند

623,400

دلار سنگاپور

836,100

روپیه هند

12,370

روپیه پاکستان

3,851

دینار عراق

829

پوند سوریه

98

افغانی

16,410

کرون دانمارک

168,500

کرون سوئد

115,500

کرون نروژ

108,700

ریال عربستان

289,640

ریال قطر

299,600

ریال عمان

2,818,100

دینار کویت

3,544,400

دینار بحرین

2,877,900

رینگیت مالزی

256,700

بات تایلند

33,090

دلار هنگ کنگ

139,600

روبل روسیه

13,350

منات آذربایجان

640,100

درام ارمنستان

3,040

لاری گرجستان

398,100

سوم قرقیزستان

12,410

سامانی تاجیکستان

118,500

منات ترکمنستان

308,900
