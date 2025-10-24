جنگنده عصر هوش مصنوعی اینجاست / بدون نیاز به خلبان و کاملا خودکار + فیلم
ورود رسمی شیلد اِیآی (Shield AI) به عرصه نبردهای هوایی خودکار، فصل تازهای در فناوری نظامی رقم زده است.
شیلد اِیآی (Shield AI)، شرکت فناوری دفاعی که اکنون ۵٫۳ میلیارد دلار ارزشگذاری شده، از راهاندازی X-Bat، اولین جت جنگنده خودکار با قابلیت برخاست و فرود عمودی (VTOL) که برای عملیات رزمی طراحی شده، خبر داد. این شرکت قرار است از این هواپیمای جدید رونمایی کند و آن را به عنوان یک بخش محوری در آینده قدرت هوایی معرفی نماید.
به گفته شیلد AI، جت X-Bat بدون خلبان انسانی عمل خواهد کرد و هدف آن رهبری ناوگانی شبکهای از سامانههای بدون سرنشین است. این شرکت میگوید که این هواپیما میتواند از کشتیها، جزایر دورافتاده یا مکانهای عملیاتی پیشرفته پرواز کرده و فرود آید؛ بنابراین میتواند از وابستگی به باندهای پرواز یا زیرساختهای متعارف پایگاههای هوایی اجتناب کند.
ویژگیهای فنی و قابلیتهای رزمی
این هواپیما با خودمختاری کامل، قابلیت VTOL و پتانسیل حمله دوربرد را در یک پلتفرم واحد ترکیب میکند. شیلد AI اعلام کرد که X-Bat میتواند مأموریتهای هوا به هوا و هوا به سطح را انجام دهد و به یک سامانه جنگ الکترونیک مجهز است. این هواپیما دارای فاصله بال حدود ۱۲ متر، حداکثر برد بیش از ۲۰۰۰ مایل دریایی و سقف پرواز بالای ۵۰,۰۰۰ پا است.
شیلد AI میگوید که این جت میتواند فراتر از ۴ جی (۴ g) مانور دهد و در یک فضای ذخیرهسازی فشرده ۱۲ در ۴ در ۱ متر جای گیرد. این پلتفرم میتواند به موشک مسلح شود و بر خلاف هواپیماهای قبلی شرکت مانند V-Bat (که عمدتاً برای نظارت و شناسایی استفاده میشدند)، به طور خاص برای عملیات رزمی طراحی شده است.
مغز متفکر هوش مصنوعی و صرفه اقتصادی
X-Bat توسط Hivemind، نرمافزار خلبان هوش مصنوعی اختصاصی شیلد AI، هدایت میشود که پیش از این توانایی خود را در پرواز خودکار هواپیماهای پیچیدهای مانند F-۱۶ نشان داده است. این شرکت میگوید که این نرمافزار به هواپیماها اجازه میدهد تا در محیطهایی که سیستم موقعیتیاب جهانی (GPS) و ارتباطات قطع است، تصمیمگیری کنند و به طور مستقل عمل نمایند.
مقامات شرکت همچنین به هزینه تولید X-Bat به عنوان یک پیشرفت مهم اشاره کردند. به گفته شیلد AI، مسیر تولید این هواپیما با هزینهای در حدود ۲۷ میلیون دلار طی میشود که بسیار کمتر از هزینه تولید جنگندههای سرنشیندار سنتی مانند F-۳۵ است که میتواند از ۱۰۰ میلیون دلار برای هر واحد فراتر رود. هزینه کمتر میتواند به پنتاگون اجازه دهد تا هواپیماهای بیشتری را در مناطق جنگی مستقر کنند، بدون اینکه ریسک خلبانان افزایش یابد.
شیلد AI که در سال ۲۰۱۵ تأسیس شد، به یک بازیگر مهم در قراردادهای دفاعی ایالات متحده تبدیل شده است. گسترش این شرکت به هواپیماهای رزمی خودکار و مسلح، نشاندهنده تغییری در نحوه پشتیبانی آن از عملیاتهای آینده در سرویسهای مختلف است.