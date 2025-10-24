۲۴ اکتبر روز جهانی کتابخانه است

چرا کتابخانه‌ها اهمیت دارند؟

کتابخانه‌ها تنها محل نگهداری کتاب نیستند؛ آن‌ها پناهگاه‌های دانایی، بسترهای گفت‌وگو، و پل‌هایی میان گذشته، حال و آینده هستند. در دنیای امروز که اطلاعات به‌سرعت در حال تغییر است، کتابخانه‌ها با فراهم‌سازی منابع معتبر، فضای آرام مطالعه، و دسترسی برابر به دانش، نقشی بی‌بدیل در رشد فردی و اجتماعی ایفا می‌کنند.

منشأ روز جهانی کتابخانه

روز جهانی کتابخانه در ۲۴ اکتبر هر سال برگزار می‌شود. هدف از این مناسبت، جلب توجه شهروندان به کتابخانه‌های عمومی و ترویج استفاده از امکانات و برنامه‌های فرهنگی این مراکز است. این روز هم‌زمان با روز سازمان ملل برگزار می‌شود تا بر نقش کتابخانه‌ها در تحقق اهداف توسعه پایدار و آموزش همگانی تأکید شود.

کتابخانه‌ها در جهان امروز

در سراسر جهان، کتابخانه‌ها به‌عنوان مراکز فرهنگی، آموزشی و اجتماعی شناخته می‌شوند. برخی از زیباترین و تاریخی‌ترین کتابخانه‌های جهان عبارت‌اند از:

کتابخانه دوشس آنا آمالیا در آلمان با معماری روکوکو و تاریخچه‌ای پر فراز و نشیب

کتابخانه ملی فرانسه با مجموعه‌ای غنی از نسخه‌های خطی و آثار نایاب

کتابخانه دانشگاه دلفت هلند با طراحی مدرن و فضای سبز روی سقف

در ایران نیز، کتابخانه ملی، کتابخانه‌های عمومی، و کتابخانه‌های دانشگاهی نقش مهمی در ارتقای سواد اطلاعاتی و فرهنگی ایفا می‌کنند.

