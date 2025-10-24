قیمت دلار و یورو امروز جمعه ۲ آبان ۱۴۰۴ + جدول
قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارزها امروز جمعه ۲ آبان را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که این نرخها قیمت بازار آزاد است (بجز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیهای متفاوت است.
|
بروزرسانی قیمت ارزها:جمعه ۲ آبان
|
ارز
|
قیمت (ریال)
|
دلار (صرافی بانک ملی)
|
723,964
|
دلار (بازار آزاد)
|
1,085,700
|
یورو (صرافی بانک ملی)
|
840,877
|
یورو (بازار آزاد)
|
1,259,000
|
درهم امارات
|
295,510
|
پوند انگلیس
|
1,447,900
|
لیر ترکیه
|
25,800
|
فرانک سوئیس
|
1,361,600
|
یوان چین
|
152,300
|
ین ژاپن
|
711,080
|
وون کره جنوبی
|
750
|
دلار کانادا
|
775,600
|
دلار استرالیا
|
706,100
|
دلار نیوزیلند
|
623,400
|
دلار سنگاپور
|
836,100
|
روپیه هند
|
12,370
|
روپیه پاکستان
|
3,851
|
دینار عراق
|
829
|
پوند سوریه
|
98
|
افغانی
|
16,410
|
کرون دانمارک
|
168,500
|
کرون سوئد
|
115,500
|
کرون نروژ
|
108,700
|
ریال عربستان
|
289,640
|
ریال قطر
|
299,600
|
ریال عمان
|
2,818,100
|
دینار کویت
|
3,544,400
|
دینار بحرین
|
2,877,900
|
رینگیت مالزی
|
256,700
|
بات تایلند
|
33,090
|
دلار هنگ کنگ
|
139,600
|
روبل روسیه
|
13,350
|
منات آذربایجان
|
640,100
|
درام ارمنستان
|
3,040
|
لاری گرجستان
|
398,100
|
سوم قرقیزستان
|
12,410
|
سامانی تاجیکستان
|
118,500
|
منات ترکمنستان
|
308,900