هشدار به مالکان در ترکیه: معافیت مالیاتی درآمد اجاره حذف میشود
برآوردها نشان میدهد در سال ۲۰۲۴ حدود ۲ میلیون نفر از این معافیت مالیاتی استفاده کردند، اما با اجرای قانون جدید، شمار افراد مشمول به کمتر از ۵۰۰ هزار نفر کاهش خواهد یافت.
بر اساس لایحه جدید موسوم به قانون تجمیعی اصلاحات اقتصادی (توربا یاسا)، معافیت مالیاتی مربوط به درآمد اجاره مسکن که تا سال ۲۰۲۴ برابر با ۴۷ هزار لیر بود، از سال ۲۰۲۵ حذف خواهد شد.
طبق این طرح، تنها بازنشستگان و دریافتکنندگان مستمری بازماندگی (مانند مستمری همسر یا فرزند) از این معافیت بهرهمند خواهند ماند، و سایر مالکان موظف خواهند بود بر کل درآمد اجاره خود مالیات بپردازند. همچنین، مالکان دیگر نمیتوانند مبلغ بهره وام بانکی خرید مسکن را از مالیات کسر کنند.
جزئیات و پیامدهای اقتصادی
کارشناسان مالیاتی میگویند هدف اصلی از معافیتهای پیشین، حمایت از مالکان کمدرآمد و کاهش بوروکراسی مالیاتی بوده است. قرار بود در سال ۲۰۲۵ نیز سقف معافیت ۴۷ هزار لیر تعیین شود، اما دولت تصمیم گرفته است این رقم را بهطور کامل حذف کند.
به گفتهی «مصطفی حاکان اوزالماجیکلی»، کارشناس بازار املاک، حذف این معافیت باعث میشود فردی که ماهانه حدود ۲۰ هزار لیر اجاره دریافت میکند، سالانه نزدیک به ۸ هزار لیر بیشتر مالیات بپردازد. برای مثال، مالیات سالانه فردی با درآمد ۲۴۰ هزار لیر از ۲۴ هزار و ۹۱۰ لیر به ۳۲ هزار و ۹۰۰ لیر افزایش خواهد یافت.
اثرات بر بازار مسکن
کارشناسان هشدار میدهند این تصمیم ممکن است موجب کاهش عرضه مسکن اجارهای شود. بهویژه مالکان خردی که با وام بانکی ملک خریدهاند، احتمال دارد در نتیجهی افزایش مالیات از اجاره دادن یا سرمایهگذاری مجدد در بازار مسکن صرفنظر کنند.
در مقابل، دولت انتظار دارد اجرای این طرح درآمد مالیاتی قابل توجهی برای خزانه ایجاد کند و همزمان، حدود ۷۰۰ هزار مالکی را که تاکنون درآمد اجاره خود را اعلام نمیکردند، به نظام مالیاتی بازگرداند.
این اصلاحات در صورت تصویب نهایی در مجلس، از سال ۲۰۲۶ اجرایی خواهد شد و سال ۲۰۲۵ آخرین دوره برخورداری از معافیت ۴۷ هزار لیری خواهد بود.