دلیل خوابهای رنگی چیست؟/ وجود کرم و هزارپا در خواب چه علتی دارد؟/ چرا برخی خوابها را از یاد میبریم؟
در طب رایج، رویا یا خوابهایی که فرد در طول شب میبیند، ناشی از افکار یا آرزوهایی است که روزانه، به طور مکرر در ذهن افراد نقش بسته است. اما در طب سنتی، رویا نشانه مزاج یا غلبه اخلاطی در بدن است.
از دیدگاه طب سنتی تا حدودی میتوان بر اساس نوع خواب و رویاهایی که فرد می بیند، مزاج یا سوءمزاج یا نوع بیماری را تشخیص داد. رنگ اشیا و دمای احساس شده در رویا، بوهای حس شده، وضعیت روانی فرد در زمان دیدن خواب و... میتواند گویای علائمی برای پی بردن به مزاج یا بیماری فرد باشد.
مزاج گرم و تر (دموی)
افراد دارای مزاج گرم بیشتر در خواب آتش، حرارت، سوختن یا سوزاندن می بینند. نشانه رویا در افراد دموی یا با غلبه دم، دیدن خواب آفتاب و صاعقه است؛ خوابهای قرمز رنگی که در آن خونریزی و خونگیری است و دیدن وسایل لهوولعب و غذاهای لذیذ و باغ و بوستان در مزاجهای گرم و تر بیشتر دیده میشود.
مزاج گرم و خشک (صفراوی)
افراد دارای مزاج یا سوءمزاج صفراوی، رنگ خواب و رویاهای شان اغلب زرد رنگ و آتش، شعله، حرارت، پوشیدن لباسهای زرد، فرش و خانه و هر چیز زرد و براق و حمله شیر یا حیوانات درنده است. احساس طعم تلخ و خوردن چیزهای تلخ در خواب نشانه وجود صفرا در بدن است. رویاهای مشوش، دلالت بر گرمی و خشکی مغز دارد و نشانه استعداد ابتلا به بیماریهای گرم مغزی است.
مزاج سرد و تر (بلغمی)
اگر مزاج فرد سرد باشد، در خواب، مواد و اشیای سرد را می بیند و معمولا رنگ خوابهایشان سفیدرنگ است. برف، یخ، تگرگ، باران، رودخانه، دریا، رعد و برق، بادهای سرد، احساس سرمای زیاد در خواب، در آب افتادن، غرق شدن و شناکردن در استخر یا دریا و هر چه سرد و مرطوب است یا برداشتن بار سنگین و چیزهای بدبو از نشانههای تجمع بلغم یا سرد و تر بودن مزاج است. رویاهایی که فرد در خواب می بیند ولی پس از بیداری به یاد نمی آورد یا کم خواب دیدن، اغلب دلیل بر سرد و تری مزاج مغز است.
مزاج سرد و خشک (سوداوی)
از نشانههای مزاج یا سوءمزاج سوداوی دیدن اشیا و چیزهای تیره رنگ، سیاه، دودی و تاریکیهاست. نشانههای دیگری مثل پرت شدن از پله، سقوط، حمله حیوانات سیاه و وحشی مثل مار، سگ و فیل در مکانهای غبارآلود یا دفع فضولات در خواب یا خوابهایی که ترس شدیدی در فرد به وجود می آورند و برخی اوقات افراد می خواهند فریاد بزنند ولی نمیتوانند از جمله علائم این قبیل خوابهاست؛ البته بوعلی سینا میگوید: از علائم امتلاء(یعنی پری) و افزایش کلی اخلاط در بدن خوابهایی است که دلالت بر سنگینی دارد و اغلب فرد در خواب می بیند که قادر به برخاستن و حرکت یا تکلم نیست.
در منابع آمده است در خوابهای با غلبه بلغم و سودا، دیدن خواب مرداب، تالاب، آبهای کثیف و متعفن و وجود کرم یا هزارپا وجود دارد. رویاهای خوشایند و لذت بخش از جمله بوهای خوش و صداها و مجالس مسرت آور دلیل بر اعتدال مزاج و رویاهای مختلط دلیل بر وجود ریاح و بادهای غلیظ در بدن است.
البته باید توجه داشت در دیدن خواب موارد دیگری هم دخیل هستند. فرد باید پیش تر در مورد موضوع رویا، گفتوگو، مشغولیت فکری و عملی نداشته باشد و در اغلب خوابها و رویاهایش، مکرر موارد مطرح شده را ببیند تا بتوان از روی مداومت آنها به تشخیص مزاج، سوءمزاج یا بیماری پی برد.