یک مطالعه تازه‌ نشان داده است حرکت ساده چرخاندن شانه‌ها که بسیاری از ما بی‌اختیار انجام می‌دهیم، می‌تواند فواید قابل‌توجهی از جمله کاهش فشار خون و آرامش بدن داشته باشد.

متخصصان مرکز پزشکی دانشگاه «مینه‌سوتا» بررسی کردند که هنگام کشش شانه‌ها و بالاتنه چه اتفاقی در بدن رخ می‌دهد. در حالی که بیشتر افراد برای کاهش تنش عضلانی شانه‌هایشان را می‌چرخانند، متخصصان حدس می‌زدند تاثیر این حرکت فراتر از شل شدن عضلات باشد.

برای آزمایش این فرضیه، از ۲۴ داوطلب بزرگسال خواسته شد روی صندلی بنشینند، شانه‌هایشان را به سمت گوش‌ها بالا بیاورند، اندکی به عقب خم شوند و این وضعیت را حدود ۱۰ تا ۱۵ ثانیه حفظ کنند. متخصصان در طول تمرین، ضربان قلب و فشار خون شرکت‌کنندگان را به‌دقت زیر نظر گرفتند تا واکنش بدن را ارزیابی کنند.

نتایج تقریبا بلافاصله آشکار شد. فشار خون شرکت‌کنندگان به میزان قابل‌ملاحظه‌ای کاهش پیدا کرد و برخلاف شرایط معمول که قلب برای جبران افت فشار سرعت می‌گیرد، افزایش ضربان قلب بسیار محدود بود. این ترکیب غیرمعمول نشان می‌داد که نوعی واکنش عصبی آرامش‌بخش در سیستم عصبی فعال شده است که بدن را به کاهش سرعت، آرامش و بازگشت به تعادل دعوت می‌کند.

به بیان ساده‌تر، چرخاندن شانه‌ها نه‌ تنها خشکی عضلات را از رفع می‌کند بلکه به بدن علامت می‌دهد آرام شود. به‌ نظر می‌رسد این حرکت، اعصاب حسی عضلات را تحریک می‌کند و از طریق دستگاه عصبی پیام‌هایی به مغز می‌فرستد که باعث ایجاد حس آرامش و تعادل قلبی‌عروقی می‌شود. همین واکنش می‌تواند توضیح دهد چرا چرخاندن شانه‌ها پس از یک روز طولانی یا پرتنش، احساس خوشایندی به همراه دارد.

به گزارش ایندیپندنت، این یافته‌ها نشان می‌دهد که حرکات کوچک و آگاهانه می‌توانند تاثیری واقعی بر سلامت روان و قلب داشته باشند. کارشناسان می‌گویند چرخش شانه بخشی از عادت‌های ساده اما موثر برای کاهش استرس است که با آرام کردن سیستم عصبی به سلامت قلب کمک می‌کنند.

سایر روش‌های روزمره با اثر مشابه کشش‌های ملایم یا یوگا برای رفع تنش عضلانی، تمرین‌های تنفسی عمیق برای تنظیم استرس و فشار خون، پیاده‌روی‌های کوتاه برای بهبود گردش خون و وقفه‌های منظم برای اصلاح وضعیت بدن را شامل می‌شود.

اگرچه این روش‌ها جایگزین درمان پزشکی برای فشار خون بالا نیستند اما می‌توانند راهبردهایی مفید برای پشتیبانی از سلامت قلب و مدیریت طبیعی استرس باشند.

منبع ايسنا

