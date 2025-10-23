خبرگزاری کار ایران
استوری نعیمه نظام‌ دوست برای پژمان جمشیدی: اگر بخواهند تو را زمین هم بزنند، باز هم خدا پشت و پناهت است + عکس

نعیمه نظام‌ دوست بازیگر، در واکنش به اخبار و شایعات اخیر پیرامون پژمان جمشیدی نوشت: اگر بخواهند تو را زمین هم بزنند، باز هم خدا پشت و پناهت است. او نوشت: عزیزانی که از این اتفاق خوشحال شدند بدانید که ممکن است فردا نفر بعدی شما باشید

نعیمه نظام‌ دوست در استوری خود نوشت: «رفیق خوشقلب من ، تو رو بخوان ، زمین هم بزنند بازم خدا پشت و پناهته، خدا خودش آبروت و حفظ میکنه ، کسی رو که خدا از زمین بلندش میکنه بنده خدا نمیتونه بزنتش زمین ، شک نکن . اما برای عزیزانی که از این اتفاق خوشحال شدند فقط بدونید ممکنه خدای نکرده فردا نفر بعدی شما باشید . اصلا به ما ربط نداره که قضاوت نابجا کنیم تو زندگی دیگران حتی اگه پژمان فرد مورد علاقه شما نباشه.»

