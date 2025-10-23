خبرگزاری کار ایران
مدیران خودرو
یارانه نقدی ۱.۵ میلیون نفر در مهرماه قطع شد

یارانه نقدی ۱.۵ میلیون نفر در مهرماه قطع شد
مشمولان دهک چهارم تا نهم تا پایان مهر ماه ۴۲ میلیون و ۳۱۳ هزار و ۰۳۹ نفر هستند. به این ترتیب می‌توان گفت که یک میلیون و ۴۲۸ هزار و ۲۳۵ نفر دیگر در مهر ماه، از فهرست یارانه بگیران خارج شدند.

بررسی تغییرات یارانه بگیران دهک‌های چهارم تا نهم نشان می‌دهد که در مهر ماه، در مقایسه با ماه گذشته، حدود ۱.۵ میلیون نفر دیگه از فهرست یارانه بگیران حذف شدند.

بررسی انجام شده نشان می‌دهد یارانه بگیران اعلام شده دهک‌های چهارم تا نهم در شهریور ماه ۴۳ میلیون و ۷۴۱ هزار و ۲۷۴ نفر بود.

با توجه به اعلام جدید وزارت کار مشمولان دهک چهارم تا نهم تا پایان مهر ماه ۴۲ میلیون و ۳۱۳ هزار و ۰۳۹ نفر هستند. به این ترتیب می‌توان گفت که یک میلیون و ۴۲۸ هزار و ۲۳۵ نفر دیگر در مهر ماه، از فهرست یارانه بگیران خارج شدند.

منبع اقتصاد نیوز
