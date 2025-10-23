خبرگزاری کار ایران
۲۳ اکتبر ⁧روز آی‌پاد⁩ (iPod) است

۲۳ اکتبر ⁧روز آی‌پاد⁩ (iPod) است
۲۳ اکتبر روز آی‌پاد است، یادآور انقلابی در دنیای موسیقی دیجیتال که با معرفی iPod در سال ۲۰۰۱ توسط اپل، شیوه گوش دادن به موسیقی را برای همیشه تغییر داد.

آی‌پاد: نماد یک تحول موسیقایی

در ۲۳ اکتبر ۲۰۰۱، شرکت اپل دستگاهی را معرفی کرد که نه تنها صنعت موسیقی، بلکه فرهنگ عمومی را دگرگون ساخت: آی‌پاد (iPod). این دستگاه کوچک و شیک، با ظرفیت ذخیره هزاران آهنگ، به سرعت به محبوب‌ترین پخش‌کننده موسیقی دیجیتال تبدیل شد و نماد نسل جدیدی از مصرف‌کنندگان موسیقی شد.

تولد یک افسانه

تاریخ عرضه: ۲۳ اکتبر ۲۰۰۱

سازنده: شرکت اپل

ویژگی برجسته: ذخیره‌سازی هزاران آهنگ، رابط کاربری ساده، طراحی مینیمال

سهم بازار: تا سال ۲۰۰۷ بیش از ۷۳٪ بازار پخش‌کننده‌های موسیقی دیجیتال را در اختیار داشت.

تأثیر فرهنگی و اجتماعی

آی‌پاد تنها یک ابزار نبود؛ سبک زندگی بود. هدفون‌های سفید آن به نماد فرهنگی تبدیل شدند. مردم در خیابان، مترو، باشگاه و حتی محل کار با آی‌پاد دیده می‌شدند. این دستگاه:

موسیقی را شخصی‌تر کرد

به رشد فروشگاه iTunes کمک کرد

راه را برای آیفون هموار ساخت

مدل‌های مختلف آی‌پاد

اپل در طول سال‌ها مدل‌های متنوعی از آی‌پاد را عرضه کرد:

iPod Classic: نسخه اصلی با چرخ لمسی

iPod Mini: کوچک‌تر و رنگی

iPod Nano: باریک و سبک

iPod Shuffle: بدون صفحه‌نمایش، برای استفاده ساده

iPod Touch: با صفحه‌نمایش لمسی و قابلیت‌های مشابه آیفون

پایان یک دوران

در ۱۰ مه ۲۰۲۲، اپل تولید آی‌پاد را به طور رسمی متوقف کرد. با گسترش گوشی‌های هوشمند و سرویس‌های استریم موسیقی، آی‌پاد جای خود را به فناوری‌های جدید داد. اما خاطره آن هنوز زنده است — در دل کسانی که با آن بزرگ شدند، عاشق شدند، گریه کردند و خندیدند.

