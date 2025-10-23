۲۳ اکتبر روز جهانی حشرات خوراکی است
۲۳ اکتبر به عنوان روز جهانی حشرات خوراکی، فرصتی است برای بازاندیشی در منابع غذایی آینده و توجه به پایداری زیستمحیطی. این روز نمادی از نوآوری در تغذیه و مقابله با بحران جهانی غذاست.
روز جهانی حشرات خوراکی: نگاهی نو به تغذیه پایدار
در ۲۳ اکتبر، جهان به یکی از نوآورانهترین راهکارهای مقابله با بحران غذا توجه میکند: حشرات خوراکی. این روز جهانی با هدف آگاهیبخشی درباره مزایای تغذیه با حشرات، کاهش وابستگی به منابع سنتی پروتئین، و ترویج روشهای پایدار پرورش مواد غذایی برگزار میشود.
چرا حشرات خوراکی اهمیت دارند؟
منبع پروتئینی غنی و پایدار: حشرات مانند ملخ، کرم آرد، و سوسکها سرشار از پروتئین، آهن، روی و اسیدهای آمینه ضروری هستند.
مصرف منابع کمتر: پرورش حشرات نسبت به دامداری سنتی نیاز به آب، زمین و خوراک کمتری دارد و گازهای گلخانهای کمتری تولید میکند.
پاسخ به بحران غذا: با پیشبینی رسیدن جمعیت جهان به ۹ میلیارد نفر تا سال ۲۰۵۰، حشرات میتوانند نقش مهمی در تأمین غذای کافی ایفا کنند.
فرهنگ غذایی و پذیرش اجتماعی
در بیش از ۱۱۳ کشور جهان، مصرف حشرات بخشی از فرهنگ غذایی است. از سوسیس کرم گرفته تا بستنی حشرات، این خوراکیها در حال ورود به بازارهای جهانی هستند. با این حال، پذیرش عمومی در کشورهای غربی هنوز با چالشهایی روبروست، از جمله:
نگرش منفی فرهنگی
نبود قوانین مشخص برای ایمنی غذایی
نیاز به آموزش و آگاهیبخشی
نوآوریهای علمی و صنعتی
تولید پروتئین از حشرات برای انسان، دام و طیور در حال گسترش است.
شرکتهای غذایی در حال توسعه محصولات متنوعی از حشرات هستند: آرد حشرات، اسنکهای پروتئینی، و مکملهای غذایی.
سازمانهای بینالمللی مانند FAO نیز از پرورش حشرات به عنوان راهکار پایدار حمایت میکنند.