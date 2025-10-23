فیلمهای سینمایی امروز تلویزیون
«فریب خورده» ساعت ۱۰:۰۰ از شبکه سه
«ساده لوح» ساعت ۱۱:۰۰ از شبکه نمایش
«آرزوهای بزرگ ۱» ساعت ۱۳:۰۰ از شبکه نمایش
«مولان» ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه فراتر
«ماجراهای دایناسور خانگی» ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه تهران
«کالی و ابر فناوری» ساعت ۱۴:۰۰ از شبکه کودک
«بیگانه رومولوس» ساعت ۱۵:۰۰ از شبکه نمایش
«کاغذ ۲» ساعت ۱۶:۰۰ از شبکه سه
«شغل ایتالیایی» ساعت ۱۷:۰۰ از شبکه نمایش
«نبرد با طبیعت ۲» ساعت ۱۸:۰۰ از شبکه امید
«خواستگاری» ساعت ۱۹:۰۰ از شبکه نمایش
«در دل دریا» ساعت ۲۰:۳۰ از شبکه چهار
«آرزوهای بزرگ ۲» ساعت ۲۱:۰۰ از شبکه نمایش
«قانون و اخلاق» ساعت ۲۳:۰۰ از شبکه یک
«ساختمان لاف» ساعت ۲۳:۰۰ از شبکه نمایش
«مزار شریف» ساعت ۲۳:۱۵ از شبکه افق
«گرمسیر» ساعت ۲۴:۰۰ از شبکه سه