فوق دکترای رسانههای اجتماعی در یادداشتی نوشت: سکوت گاهی مقاومت است.
نقشه راه ( Road map ) عملیات روانی
۱ ) هر ویدئو یا سندی که «بیدلیل» درست در زمانِ بحران منتشر میشود، تصادفی نیست.
۲) هدف، نه افشاگری، بلکه جابهجایی تمرکز افکار عمومی است.
۳) رسانه، دستور جلسه ذهن را هدف می گیرد .
۴) همیشه بپرسید ( چرا الان ؟! )
۵) در عملیات روانی، زمانبندی مهمتر از محتواست.
۶) هر واکنشِ عجولانه ، تداوم همان نقشه است که از آن شکایت دارید .
۷) عملیات روانی همیشه از نقطه ضعفِ اخلاقی و مالی شروع میشود.
۸) آنچه دیده میشود مهم نیست، آنچه در ذهن شما کاشته میشود خطرناک است.
۹) کنترل ذهن هدف است. بدانید ادراک شما مدیریت میشود.
۱۰) افشاگریِ ناگهانی در میانه تنش، سلاحِ جنگ ادراکی است.
۱۱) شخصی که زمان افشا را انتخاب میکند، میدانِ ذهنی را هم تعیین میکند.
۱۲) اگر بهجای تحلیل، صرفاً واکنش نشان دهید، حریف پیروز شده است
۱۳) هیچ دشمنی برای شما تحلیل نمیفرستد؛ روایت میفرستد.
۱۴) روایت با احساس فروخته می شود ، نه با منطق.
۱۵) هر بار که خشمِ شما هدایت شد ؛ یک گام از واقعیت دور شدهاید.
۱۶) سکوت گاهی مقاومت است.
۱۷) تأمل قبل از قضاوت، سپرِ ذهنی در برابر جنگ روانی است.
۱۸) پاسخ خودتان را زمانی بدهید که از دایره احساس خارج شدید .
۱۹) وقتی افشاگری گزینشی است، هدف اخلاق نیست، عملیات ادراکی است.
محمدرضا طورانی
فوق دکترای رسانههای اجتماعی