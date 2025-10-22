این تحقیق نشان داد که افرادی که نوبت‌کاری یا شیفت‌کاری می‌کنند، ۱۵ درصد بیشتر در معرض خطر ابتلا به سنگ کلیه هستند و کارگران جوان‌تر و افرادی که کار جسمی کمتری انجام می‌دهند، بیشترین خطر دچار شدن به آن را دارند.

این بررسی که یافته‌های آن را Mayo Clinic Proceedings منتشر شده است، اولین بررسی بزرگی است که به بررسی دقیق چگونگی تأثیر نوبت‌کاری بر خطر سنگ کلیه می‌پردازد. در این بررسی از داده‌های بیش از ۲۲۰،۰۰۰ نفر که در مطالعه «بانک زیستی بریتانیا» شرکت کرده بودند، استفاده شد.

شرکت‌کنندگان به طور متوسط تقریباً ۱۴ سال پیگیری شدند و پژوهشگران ارتباط بین انواع و مدت زمان‌های متفاوت شیفت کاری و بروز سنگ کلیه را بررسی کردند.

نوبت‌کاری یا شیفت‌کاری شامل ساعات کاری خارج از برنامه معمول ۹ صبح تا ۵ بعدازظهر، مانند شیفت عصر، شبانه یا شیفت‌های چرخشی است. نوبت‌کاری که در بسیاری از مشاغل رایج است، می‌تواند ساعت داخلی بدن (ریتم شبانه‌روزی) را که خواب، میزان هورمون‌ها و بسیاری از عملکردهای مهم دیگر را کنترل می‌کند، مختل کند.

تحقیقات گذشته، نوبت‌کاری را با بیماری‌های قلبی، دیابت و مشکلات سلامت روان مرتبط دانسته‌اند، اما تأثیر آن بر سنگ کلیه به ندرت مورد مطالعه قرار گرفته است.

دکتر یین یانگ، نویسنده اصلی مقاله این مطالعه از دانشگاه سان یات سن در چین می‌گوید این تحقیق ارتباطی بین نوبت‌کاری و سنگ کلیه پیدا کرده است.

عوامل سبک زندگی مانند سیگار کشیدن، خواب نامناسب، مصرف کم مایعات و وزن بالاتر بدن نیز در این خطر نقش دارند. این عوامل تا حدودی توضیح می‌دهند که چرا کارگران شیفتی بیشتر احتمال دارد به سنگ کلیه مبتلا شوند.

جالب اینجاست که در افرادی که برای دوره طولانی‌تری نوبت‌کاری می‌کردند، خطر سنگ کلیه اندکی کمتر بود که احتمالاً به این دلیل است که افراد سالم‌تر برای مدت بیشتری در نیروی کار می‌مانند یا ممکن است به مرور زمان با روال کار سازگار شوند.

سنگ کلیه به علت رسوبات معدنی کوچک و سختی هستند که در کلیه‌ها تشکیل می‌شوند، بوجود می‌آید. سنگ کلیه می‌توانند بسیار دردناک باشند و گاهی اوقات مبتلایان نیاز به مراقبت در بیمارستان دارند. حدود ۱ تا ۱۳ درصد از مردم در سراسر جهان در مقطعی از زندگی‌شان به سنگ کلیه مبتلا می‌شوند و این بیماری با سایر مشکلات جدی سلامتی مانند بیماری قلبی و نارسایی کلیه مرتبط است.

تشکیل سنگ کلیه به شدت تحت تأثیر ساعت طبیعی بدن قرار دارد. نوبت‌کاری این ساعت را مختل می‌کند و بر نحوه مدیریت آب و مواد معدنی بوسیله بدن - دو عامل کلیدی در تشکیل سنگ کلیه - تأثیر می‌گذارد.

بیشترین خطر سنگ کلیه در این بررسی در کارگران شیفت شب مشاهده شده است. همین گروه ممکن است بیشترین بهره را از انعطاف‌پذیری بهتر برنامه کاری و تلاش برای حمایت از عادات سالم در محل کار ببرند.

این یافته‌ها در زمانی منتشر می‌شوند که نگرانی فزاینده‌ای در مورد چگونگی تأثیر شیفت‌کاری بر سلامت وجود دارد. او معتقد است که کارفرمایان می‌توانند با ارائه برنامه‌هایی برای تشویق رفتارهای سالم مانند نوشیدن آب بیشتر، حفظ وزن سالم، خواب خوب، فعال ماندن و اجتناب از سیگار کشیدن، به آنها کمک کنند.