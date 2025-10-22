جواهرات ۸۸ میلیون یورویی به سرقت رفته از لوور بیمه نبودند

سرقت مسلحانه از موزه لوور همچنان بخش مهمی از اخبار فرانسه را به خود اختصاص داده است اما بیمه نبودن جواهرات به سرقت رفته مبحثی تازه در این باره را گشوده است.

رسانه‌های فرانسوی به شکل گسترده به مساله بیمه آثار میراث فرهنگی و آثار موزه‌ای پرداختند و تلاش کردند پاسخی به این سوال بیابند که وقتی اثری متعلق به دولت به سرقت می‌رود چه کسی خسارت می‌پردازد و اساسا چرا جواهرات به سرقت رفته تحت پوشش بیمه «خصوصی» نبوده اند.

تارنمای هفته نامه «لو پوئن» در گزارش با اعلام خبر بیمه نبودن جواهرات به سرقت رفته به این مساله اشاره کرد که در واقع، «دولت بیمه‌گر خود است»؛ همانطور که برای بیشتر آثار موزه لوور، وقتی در محل معمول خود قرار دارند، چنین است.

خسارت سرقت جواهرات موزه لوور ۸۸ میلیون یورو تخمین زده می‌شود

دادستان عمومی پاریس گفته است: سارقانی که در روز روشن دست به سرقت جسورانه‌ای از موزه لوور پاریس زدند، جواهراتی به ارزش تقریبی ۸۸ میلیون یورو (۱۰۲.۶۳ میلیون دلار) را به سرقت بردند.

مهم است به یاد داشته باشید که این خسارت، خسارت اقتصادی است، اما در مقایسه با خسارت تاریخی ناشی از این سرقت، هیچ است.

