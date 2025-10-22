خبرگزاری کار ایران
آذری‌جهرمی مدیرعامل جدید پرسپولیس می شود؟

آذری‌جهرمی مدیرعامل جدید پرسپولیس می شود؟
کد خبر : 1703606
در روزهایی که لابی‌های گسترده میان مدیران مختلف و بانک شهر برای انتخاب مدیرعامل جدید پرسپولیس به اوج خود رسیده، خبرهای تازه‌ای از پشت‌پرده این رایزنی‌ها به گوش می‌رسد.

فرهیختگان نوشت:

 در روزهایی که لابی‌های گسترده میان مدیران مختلف و بانک شهر برای انتخاب مدیرعامل جدید پرسپولیس به اوج خود رسیده، خبرهای تازه‌ای از پشت‌پرده این رایزنی‌ها به گوش می‌رسد.  در همین راستا، مدیرعامل یکی از بانک‌های سهامدار پرسپولیس، گزینه‌ای غیرمنتظره را پیش‌روی احمدی قرار داده است؛ محمدجواد آذری جهرمی، وزیر پیشین ارتباطات! تحلیل این مدیر بانکی برای این پیشنهاد هم کار سختی نیست؛ آذری جهرمی چهره‌ای جوان، پرانرژی و البته پرسپولیسی است که از پشتوانه سیاسی قابل‌توجهی برخوردار بوده و می‌تواند با ارتباطات گسترده‌اش در دولت، مسیر تازه‌ای را برای پرسپولیس باز کند.

 جالب آنکه در بسته پیشنهادی این بانک، نام مهدی مهدوی‌کیا نیز به‌عنوان گزینه مدیر ورزشی در کنار آذری جهرمی دیده می‌شود؛ ترکیبی که در نگاه اول برای هواداران پرسپولیس می‌تواند وسوسه‌برانگیز باشد.

 

منبع فرهیختگان
انتهای پیام/
