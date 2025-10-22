خبرگزاری کار ایران
واکنش محسن برهانی به اتهام سوپراستار سینما: نباید آبروی شهروندان را به حراج گذاشت +عکس

یک حقوقدان در واکنش به دستگیری و اتهام بازیگر مشهور سینما نوشت: هر متهمی، حقوقی دارد که بایستی رعایت شود و پیش از اثبات جرم نباید آبروی شهروندان را به حراج گذاشت.

محسن برهانی، حقوق دان، در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: منتشرکنندگان خبر دستگیری و نوع اتهام پژمان جمشیدی به استناد ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۶۴۸ تعزیرات، مجرم و مستحق مجازات هستند. هر متهمی، حقوقی دارد که بایستی رعایت شود و پیش از اثبات جرم نباید آبروی شهروندان را به حراج گذاشت.

