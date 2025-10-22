اگر شما هم با این مشکل روبه‌رو شده‌اید، نگران نباشید؛ در این مقاله به بررسی مهم‌ترین دلایل آبگیری نکردن ماشین ظرفشویی و روش‌های رفع آن می‌پردازیم تا بتوانید بدون نیاز به تعمیرکار، مشکل را شناسایی و در بسیاری از موارد خودتان برطرف کنید.

دلایل آبگیری نکردن ماشین لباسشویی و اهمیت رفع آن

فرایند آبگیری، اولین مرحله در عملکرد ماشین ظرفشویی است. اگر آب وارد دستگاه نشود، هیچ مرحله‌ای از شست‌وشو انجام نخواهد شد. آبگیری نکردن ماشین ظرفشویی می‌تواند دلایل ساده‌ای مانند بسته بودن شیر آب یا خرابی شلنگ داشته باشد، یا ناشی از نقص در قطعات الکتریکی و سنسورها باشد. بررسی دقیق و رفع به‌موقع آن باعث جلوگیری از آسیب‌های بیشتر به پمپ، المنت یا برد الکترونیکی می‌شود.

ابزارها و وسایل مورد نیاز

برای بررسی و رفع مشکل، ابزارهای زیر مفید خواهند بود:

• پیچ‌گوشتی دوسو و چهارسو

• مولتی‌متر (برای تست برق قطعات)

• انبردست

• حوله یا پارچه خشک

• برس یا مسواک قدیمی برای تمیز کردن فیلترها

• ظرف برای تخلیه آب باقیمانده

مراحل بررسی و رفع مشکل آبگیری نکردن ماشین ظرفشویی

۱. بررسی اتصال آب و فشار آن

اولین و ساده‌ترین گام برای شناسایی مشکل آبگیری نکردن ماشین ظرفشویی، اطمینان از باز بودن شیر آب ورودی است.

• شیر آب پشت ماشین را باز کنید و بررسی کنید که آب به شلنگ ورودی می‌رسد.

• اگر فشار آب در خانه کم باشد، دستگاه قادر به آبگیری نخواهد بود. در این حالت باید تا بازگشت فشار طبیعی صبر کنید.

۲. بررسی شلنگ ورودی آب

شلنگ ورودی ممکن است تاخورده، پیچ‌خورده یا مسدود شده باشد.

• شلنگ را از دو سر جدا کرده و داخل آن را با آب بشویید.

• اگر رسوبات آهکی مشاهده کردید، آن را در محلول سرکه گرم بخیسانید تا تمیز شود.

۳. تمیز کردن فیلتر ورودی آب

در محل اتصال شلنگ به بدنه ماشین، فیلتری فلزی وجود دارد که از ورود ذرات به دستگاه جلوگیری می‌کند.

• این فیلتر را با انبردست بیرون آورده و با مسواک و آب گرم تمیز کنید.

• سپس در جای خود قرار دهید.

۴. بررسی سوئیچ یا میکروسوئیچ درب

اگر درب ماشین به‌درستی بسته نشود یا قفل آن خراب باشد، دستگاه فرمان شروع آبگیری را دریافت نمی‌کند.

• از بسته شدن کامل در مطمئن شوید.

• در صورت شنیدن صدای «کلیک» هنگام بستن، قفل سالم است.

• در غیر این صورت، ممکن است نیاز به تعویض میکروسوئیچ داشته باشید.

۵. بررسی شیر برقی ورودی آب

شیر برقی قطعه‌ای است که با دریافت فرمان از برد، اجازه ورود آب را می‌دهد.

• دستگاه را از برق بکشید.

• با مولتی‌متر، مقاومت سیم‌پیچ شیر را بررسی کنید. اگر مقدار آن بی‌نهایت یا صفر بود، شیر خراب است و باید تعویض شود.

• همچنین می‌توانید لحظه شروع برنامه را گوش دهید؛ اگر صدای کلیک یا لرزش خفیف شیر شنیده نشد، احتمال خرابی وجود دارد.

۶. بررسی فلومتر یا سنسور تشخیص میزان آب

در برخی مدل‌ها، سنسوری میزان آب ورودی را کنترل می‌کند. خرابی این قطعه باعث توقف آبگیری در همان ابتدا می‌شود.

• برای اطمینان از عملکرد صحیح، باید توسط تعمیرکار تست شود، زیرا دسترسی و بررسی آن نیاز به باز کردن بدنه دارد.

۷. بررسی برد الکترونیکی

اگر تمام مراحل بالا درست بودند، احتمال خرابی برد اصلی وجود دارد.

• برد فرمان باز شدن شیر برقی را صادر می‌کند و هرگونه نقص در آن باعث عدم آبگیری خواهد شد.

• بررسی و تعمیر این قطعه تخصصی است و بهتر است به تعمیرکار مجرب سپرده شود.

اشتباهات رایج در هنگام بررسی مشکل

• باز کردن قطعات بدون قطع برق: همیشه قبل از هرگونه بررسی، دستگاه را از برق جدا کنید.

• استفاده از اجسام تیز برای تمیز کردن فیلتر: این کار ممکن است به فیلتر آسیب بزند.

• افزودن مستقیم آب با سطل یا بطری: این کار می‌تواند به سیستم سنسور آب آسیب بزند و توصیه نمی‌شود.

راه‌حل‌های جایگزین در نبود ابزار یا مواد خاص

• اگر مولتی‌متر ندارید، می‌توانید با دقت به صدای شیر برقی گوش دهید تا از عملکرد آن مطمئن شوید.

• برای تمیز کردن رسوبات، استفاده از سرکه سفید گرم به‌جای شوینده صنعتی بسیار مؤثر است.

• در صورت نداشتن برس مخصوص، از مسواک کهنه برای تمیز کردن فیلترها استفاده کنید.

اگر مشکل حل نشد، چه باید کرد؟

اگر پس از بررسی موارد بالا، همچنان ماشین ظرفشویی آبگیری نمی‌کند، بهتر است از یک تعمیرکار مجاز برند دستگاه کمک بگیرید. در این حالت ممکن است مشکل از برد، سیم‌کشی داخلی یا پمپ آب باشد که نیاز به ابزار و دانش تخصصی دارد.

نتیجه‌گیری: ظرفشویی آماده به کار با چند بررسی ساده!

در بسیاری از موارد، مشکل آبگیری نکردن ماشین ظرفشویی با چند بررسی ساده مانند تمیز کردن فیلتر یا باز کردن شلنگ برطرف می‌شود. نگهداری منظم دستگاه و تمیز کردن دوره‌ای ورودی‌ها و فیلترها، عمر ماشین را افزایش داده و از هزینه‌های سنگین تعمیر جلوگیری می‌کند.

با رعایت این نکات، ظرفشویی شما همیشه آماده کار خواهد بود و ظروفی درخشان و تمیز تحویل خواهید گرفت.