قیمت خانه سلبریتی های مشهور جهان چقدر است؟ + اینفوگرافیک

سلبریتی‌های بزرگ جهان این روزها فقط روی صحنه یا مقابل دوربین‌ها نقش‌آفرینی نمی‌کنند؛ بسیاری از این ستاره‌ها اکنون به بازیگران بازار مسکن هم تبدیل شده‌اند و در آن نقش پررنگی دارند.

بررسی دارایی‌های ملکی و قیمت خانه سلبریتی‌های مشهور جهان نشان می‌دهد، بسیاری از این چهره‌های سرشناس، مالک چندین خانه لوکس هستند که ارزش آنها به میلیون‌ها دلار می‌رسد. این خانه‌ها در بهترین مناطق دنیا قرار دارند و از امکانات ویژه و خاصی برخوردارند.

ویلای ۲۳ میلیون دلاری لئوناردو دی‌کاپریو با چشم‌‌انداز اقیانوس آرام

لئوناردو دی‌کاپریو خانه ساحلی خود در مالیبو را به ارزش ۲۳ میلیون دلار به فروش گذاشته است. او این ملک را در ژوئیه ۲۰۲۱ به قیمت ۱۳ میلیون و ۷۵۰ هزار دلار خریداری کرده بود.

خانه این بازیگر سرشناس، در امتداد بزرگراه ساحلی اقیانوس آرام واقع شده و بنا بر گزارش‌ها، در یکی از بهترین مناطق ساحلی مالیبو قرار دارد؛ به‌طوری که در برخی از ساعات روز می‌توان از این مکان، بازی دلفین‌ها را در دریا تماشا کرد.

این ویلای چهارخوابه مستر، در مجموع ۶ اتاق دارد و از امکاناتی چون استخر، سونا و حمام اسپا برخوردار است. همچنین، طراحی داخلی آن با استفاده از متریال درجه یک انجام شده و درهای تمام شیشه‌ای خانه، چشم‌انداز بی‌نظیری از اقیانوس دارند. همچنین واحد دی‌کاپریو به صورت مبله و همراه با وسایل و تجهیزات درجه یک به فروش رسیده است.

خانه لاکچری جاستین بیبر در کنار خانه ادل

جاستین بیبر، خواننده سرشناس کانادایی، به همراه همسرش هیلی بیبر، سال گذشته یک خانه ۹۳۰ متری در منطقه کوچلا ایالت کالیفرنیا را به ارزش ۱۶.۶ میلیون دلار خریداری کردند. این خانه لوکس در یک مجتمع مسکونی اختصاصی به نام باشگاه مدیسیون قرار دارد و به شکل یک اقامتگاه تفریحی کویری طراحی شده است. علاوه بر بیبرها، ادل، خواننده محبوب انگلیسی و بسیاری از ثروتمندان دیگر نیز در این مجمتع صاحب ملک هستند.

گزارش‌ها نشان می‌دهد که این خانه هرگز در بازار آزاد عرضه نشده و به‌نظر می‌رسد، تنها گروه خاصی قادر به خرید آن هستند. این خانه در سال ۲۰۰۹ ساخته شده و آخرین مالک، در سال ۲۰۱۹ آن را به قیمت ۶.۳ میلیون دلار خریداری کرده بود. با این حال، پس از بازسازی و نصب تجهیزات مدرن، خانه را به قیمت گزافی به خانواده بیبر فروخت.

از امکانات این خانه می‌توان به استخر مدرن و لوکس، زمین ورزش اختصاصی و اقامتگاه جداگانه برای مهمانان اشاره کرد. علاوه بر این، باشگاه مدیسیون نیز خدماتی ویژه به مالکان مجمتع ارائه می‌دهد؛ زمین گلف و زمین ورزش از جمله امکانات این باشگاه محسوب می‌شوند.

سود ۶ برابری جورج کلونی از فروش ویلای استودیوسیتی

جورج کلونی، بازیگر برجسته آمریکایی، در سال ۱۹۹۵ یک خانه ویلایی به ارزش ۲.۲ میلییون دلار در استودیوسیتی خرید. او پس از ۳۰ سال، این خانه را با سود ۶.۶ برابری،‌ به قیمت ۱۴.۵ میلیون دلار فروخت.

عمارت جورج کلونی حدود ۳.۱ هکتار مساحت دارد و دارای ۶ اتاق خواب است. از امکانات این عمارت می‌توان به زمین تنیس، استخر، زمین ورزشی و مهمان‌خانه‌های جداگانه اشاره کرد.

خرید ۱۲ میلیون دلاری برد پیت برای فرار از ناامنی!

برد پیت، ستاره سرشناس هالیوود، اخیرا ویلایی به سبک اسپانیایی در هالیوود هیلز لس‌آنجلس را به ارزش حدود ۱۲ میلیون دلار خریداری کرده است. این خانه لوکس که پیش‌تر متعلق به یک زوج هنری بوده، با هدف تامین حداکثر امنیت انتخاب شده است. این خرید پس از وقوع سرقتی در یکی از املاک سابق این بازیگر، در همان منطقه انجام شد و دلیل انتخاب این ملک نیز جلوگیری از تکرار همان سرقت بود.

ملک جدید برد پیت با مساحتی نزدیک به ۷۸۰ متر مربع، پشت دروازه‌های امن و با پوشش گیاهی متراکم قرار دارد؛ همچنین، سیستم‌های هشدار و امنیتی پیشرفته‌ای نیز برای آن پیش‌بینی شده است. معماری این خانه، ترکیبی از عناصر کلاسیک و طراحی مدرن است؛ طاق‌های قوسی، سقف‌های چوبی، پنجره‌های سرتاسری و سقف‌هایی با طرح‌های هنری مانند گل آفتابگردان، از جلوه‌های بصری این ملک به شمار می‌روند.

از امکانات داخلی عمارت برد پیت می‌توان به ۶ اتاق خواب، هشت سرویس بهداشتی، سالن ورودی دوطبقه و اتاق تئاتر خانگی اشاره کرد. فضاهای بیرونی نیز شامل استخر، باغچه‌های سبزیجات، محوطه آتشدان و چشم‌اندازهای دیدنی از شهر تا اقیانوس است.

فروش بی‌سر و صدای خانه ۱۱ میلیون دلاری جنیفر لارنس

جنیفر لارنس، بازیگر هالیوود، ویلایی بزرگ در بورلی هیلز را به ارزش ۱۱ میلیون دلار بی‌سر و صدا و در یک معامله خارج از بازار فروخت. براساس گزارش‌ها، به نظر می‌رسد جنیفر لارنس این ملک پنج‌خوابه را برای والدین خود خریداری کرده بود.

لارنس از فروش ملک خود سود ۲.۸ میلیون دلار سود کرد؛ او این خانه را در سال ۲۰۱۴ به ارزش ۸.۲ میلیون دلار خریداری کرده بود و پس از تولد دومین فرزند خود این معامله را انجام داد. از امکانات این خانه می‌توان به آشپزخانه‌ای مجهز به دستگاه‌های جدید، باغ‌های زیبا، محوطه‌ای برای صرف غذا در فضای باز و یک استخر پر از ماهی اشاره کرد.

ضرر ۱۹.۵ میلیون دلاری مایکل جردن از فروش ویلای شیکاگو

مایکل جردن، اسطوره بسکتبال جهان، پس از ۱۳ سال، ویلای لاکجری خود در شیکاگو را به قیمت ۹.۵ میلیون دلار فروخت؛ او که ابتدا ملک خود را ۲۹ میلیون دلار قیمت‌گذاری کرده بود، در نهایت با کاهش چشمگیر ۱۹.۵ میلیون دلاری آن را به فروش رساند.

قیمت عمارت مایکل جردن بارها کاهش یافت و حتی در سال ۲۰۱۶ به رقم ۱۴ میلیون و ۸۵۵ هزار دلار رسید که مجموع ارقام پیشنهادی برای فروش، یادآور شماره ۲۳ پیراهن او بود. با وجود این کاهش‌ها، عمارت این اسطوره بسکتبال برای نزدیک یک دهه بدون خریدار باقی ماند و در نهایت در سال ۲۰۲۵ توسط شخصی ناشناس با قیمتی بسیار پایین‌تر خریداری شد.

این عمارت بزرگ هفت هکتاری که در هایلند پارک ایلینوی واقع شده، دارای ۹ اتاق خواب و ۱۵ سرویس بهداشتی و حمام است؛ از امکانات این خانه می‌توان به زمین بسکتبال مجهز و مزین‌شده به لوگوی Air Jordan، استخر، زمین گلف کوچک، زمین تنیس و اتاق سیگار اشاره کرد. همچنین، بر دروازه‌های ورودی این خانه عدد ۲۳، همان شماره پیراهن تاریخی جردن قرار دارد تا هویت مالک سابق نشان داده شود.

خداحافظی کیتی پری از لس‌آنجلس با فروش ویلای ۷.۵ میلیون دلاری

کیتی پری، خواننده مشهور آمریکایی، اخیرا خانه‌ای در منطقه خصوصی و ویژه بورلی هیلز در شهر لس‌آنجلس را به قیمت ۷.۵ میلیون دلار فروخت. با این حال، این رقم حدود نیم میلیون دلار کمتر از مبلغی است که سال گذشته برای فروش این ملک در نظر داشت.

این ملک در مجموعه محافظت شده و بسیار خصوصی هیدن ولی استیتس قرار دارد؛ در این منطقه بسیاری از سلبریتی‌ها از جمله ادل، جنیفر لارنس، نیکول کیدمن و کامرون دیاز سکونت دارند. خانه سه طبقه کیتی پری حدود ۴۰۰ متر مربع فضای مسکونی دارد و شامل ورودی رسمی و یک استخر بیضی شکل بسیار لوکس است.

تمامی طبقات این خانه دارای سوئیت‌های مجزا و سالن‌های ورزشی هستند و بالکن‌های هر طبقه نیز مشرف به محوطه‌ای به وسعت بیش از یک هکتار است. محله هیدن ولی استیتس به دلیل امنیت ۲۴ ساعته و دروازه‌های محافظتی ویژه، بسیار مشهور است و زمین‌های بزرگ آن که بیش از یک هکتار مساحت دارند، این منطقه را به مکانی خاص برای چهره‌های سرشناس تبدیل می‌کند.

عمارت ترکیبی لانا دل ری در هالیوود هیلز

لانا دل ری، خواننده محبوب آمریکایی، اخیرا دو خانه کنار هم در منطقه هالیوود هیلز لس‌آنجلس خریداری کرده تا مجموعه شخصی خود را به ارزش ۵.۸۷ میلیون دلار بسازد. دل ری در ابتدا یک خانه مستقل به ارزش ۲.۱ میلیون دلار خریداری کرد و بعد هم ملک کناری را به قیمت ۳.۷۷ میلیون دلار به مالکیت خود درآورد تا با ترکیب آنها، یک عمارت خصوصی برای خود دست‌وپا کند. این اقدام در بین سلبریتی‌ها چندان هم عجیب نیست؛ پیش از او، کایلی جنر هم دو عمارت چند میلیون‌ دلاری را به همین سبک خریداری و به هم متصل کرده بود.

مجموعه جدید این خواننده، دارای استخری شبیه تالاب، سالن اسپا، باغ میوه و خانه‌ای جداگانه برای مهمان‌هاست. خانه بزرگ‌تر که ۶ اتاق خواب و پنج سرویس بهداشتی دارد، از سوی وال‌استریت ژورنال به عنوان «خانه ماه» معرفی شده است. لانا همچنین یک خانه ۲.۵ میلیون دلاری در منطقه هَنکاک پارک و یک ویلای ساحلی سه میلیون دلاری در مالیبو دارد.

سود آستین باتلر از دزدی خانه برد پیت!

همان‌طور که پیش‌تر اشاره شد، خانه برد پیت در منطقه لاس‌فلیز لس‌آنجل مورد سرقت قرار گرفته بود؛ اتفاقی که به‌نظر می‌رسد در نهایت به نفع آستین باتلر تمام شده است. این بازیگر آمریکایی، ملک تاریخی پیت را به قیمت ۵.۲ میلیون دلار خریداری کرده و حالا صاحب یکی از خاص‌ترین املاک این منطقه شده است.

خانه جدید باتلر که با نام «خانه فولادی» شناخته می‌شود، حدود ۱۸۵ متر مربع زیربنا دارد و دارای سه اتاق‌ خواب، دو سرویس بهداشتی، سالن سونا، استخر روباز و پنل‌های خورشیدی است. برد پیت پیش‌تر این خانه را در معامله‌ای به شکل تهاتر به مالکیت خود درآورده بود و در نهایت پس از اینکه مورد سرقت قرار گرفت، به جاستین باتلر فروخت.

ویلای ۴.۹ میلیون دلاری سلنا گومز، یادگار تام پتی

سلنا گومز در سال ۲۰۲۰ یک ویلای ۱۰۲۰ متری را در محله انچینو لس‌آنجلس به قیمت ۴.۹ میلیون دلار خریداری کرد؛ این خانه پیش‌تر در اختیار تام پتی، خواننده فقید موسیقی راک بود.

این عمارت شامل ۶ اتاق‌ خواب و ۱۰ حمام است و از امکانات آن می‌توان به استودیوی ضبط موسیقی، سالن ماساژ، سالن ورزش، اتاق نوشیدنی و مسیرهای اشاره کرد که توسط مالک اولیه طراحی شده‌اند. در فضای بیرونی آن نیز آبشارها، استخر و حوضچه‌های سنگی قرار دارد.

سلنا گومز طی سال‌های اخیر نشان داده که نگاه ویژه‌ای به سرمایه‌گذاری در بازار املاک دارد. مجموعه خرید و فروش‌های او در ایالت‌های مختلف آمریکا، از تگزاس تا کالیفرنیا، حاکی از علاقه او به سرمایه‌گذاری در بازار مسکن است.

منبع تجارت نیوز

انتهای پیام/