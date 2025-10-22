۲۲ اکتبر روز جهانی آگاهی از لکنت زبان است

لکنت زبان چیست؟

لکنت زبان (Stuttering) نوعی اختلال در روانی گفتار است که با تکرار، کشیدن یا توقف‌های غیرارادی در هنگام صحبت‌کردن همراه است. این پدیده می‌تواند از دوران کودکی آغاز شود و در برخی افراد تا بزرگسالی ادامه یابد. لکنت زبان نه نشانه‌ی ضعف ذهنی است و نه کم‌هوشی؛ بلکه تنها یکی از اشکال گوناگون بیان است.

هدف از روز جهانی آگاهی از لکنت

این روز با هدف‌های زیر برگزار می‌شود:

افزایش آگاهی عمومی درباره‌ی لکنت و زدودن باورهای نادرست

کاهش انگ اجتماعی و تبعیض علیه افرادی که لکنت دارند

تقویت اعتماد به نفس در افراد دارای لکنت از طریق حمایت اجتماعی

ترویج پذیرش تنوع در شیوه‌های گفتار

لکنت؛ فراتر از کلمات

لکنت تنها یک چالش گفتاری نیست؛ بلکه تجربه‌ای عمیق از مواجهه با اضطراب، قضاوت و تلاش برای شنیده‌شدن است. بسیاری از افراد دارای لکنت، با وجود استعداد و هوش بالا، در محیط‌های آموزشی یا شغلی با موانعی روبه‌رو می‌شوند که ناشی از ناآگاهی یا کلیشه‌های اجتماعی است.

لکنت در جهان

بر اساس آمار، حدود ۱٪ از جمعیت جهان به نوعی با لکنت زبان زندگی می‌کنند. این یعنی میلیون‌ها نفر در سراسر دنیا، هر روز با چالش‌هایی در برقراری ارتباط کلامی مواجه‌اند. با این حال، بسیاری از آن‌ها در عرصه‌های مختلف از جمله هنر، سیاست، علم و ورزش درخشیده‌اند.

چهره‌های مشهور دارای لکنت:

وینستون چرچیل – نخست‌وزیر بریتانیا

مارلین مونرو – بازیگر مشهور

جو بایدن – رئیس‌جمهور ایالات متحده

اد اسکرین – بازیگر بریتانیایی

چگونه می‌توانیم حمایت کنیم؟

گوش دادن با صبر و احترام، بدون کامل‌کردن جملات دیگران

آموزش به کودکان درباره‌ی پذیرش تفاوت‌ها در گفتار

دعوت از افراد دارای لکنت برای سخنرانی، تدریس یا مشارکت در فعالیت‌های اجتماعی

استفاده از این روز برای گفت‌وگو درباره‌ی تنوع در ارتباطات انسانی

لکنت، بخشی از هویت

برای بسیاری از افراد، لکنت نه یک نقص، بلکه بخشی از هویت آن‌هاست. این روز فرصتی است برای شنیدن صداهایی که شاید کندتر به گوش برسند، اما پر از معنا و احساس‌اند.

