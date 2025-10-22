۲۲ اکتبر؛ روز فتوکپی است

تولد فتوکپی: نقطه عطفی در تاریخ فناوری

در ۲۲ اکتبر ۱۹۳۸، چستر کارلسون، فیزیک‌دان و مخترع آمریکایی، موفق شد نخستین فرآیند فتوکپی الکترواستاتیک را با موفقیت اجرا کند. این اختراع بعدها با نام «زیروگرافی» شناخته شد و شرکت زیراکس آن را تجاری‌سازی کرد. دستگاه‌های فتوکپی به سرعت در ادارات، مدارس، کتابخانه‌ها و مراکز علمی جای خود را باز کردند و به ابزاری حیاتی برای تکثیر اسناد تبدیل شدند.

فتوکپی؛ پلی میان دانش و دسترسی

فتوکپی نه تنها سرعت انتقال اطلاعات را افزایش داد، بلکه به دموکراتیزه‌کردن دانش نیز کمک کرد. پیش از آن، تکثیر اسناد نیازمند صرف زمان و هزینه زیاد بود. با ورود فتوکپی، امکان دسترسی همگانی به منابع علمی، آموزشی و فرهنگی فراهم شد.

نقش‌های کلیدی فتوکپی در جامعه:

آموزش: تکثیر جزوات، کتاب‌ها و تمرین‌ها برای دانش‌آموزان و دانشجویان

ادارات: تهیه نسخه‌های پشتیبان از قراردادها، نامه‌ها و مدارک رسمی

فرهنگ: حفظ و انتشار آثار هنری، تاریخی و ادبی

فتوکپی و حافظه جمعی

در نگاه نمادین، فتوکپی تبدیل به استعاره‌ای برای حفظ حافظه جمعی شده است. هر برگ کپی‌شده، حامل بخشی از دانش، خاطره یا هویت است. در بسیاری از کشورها، آرشیوهای ملی و کتابخانه‌ها از فتوکپی برای نگهداری نسخه‌های حساس و تاریخی بهره می‌برند.

آیا ۲۲ اکتبر روز جهانی فتوکپی است؟

در تقویم‌های رسمی جهانی، ۲۲ اکتبر به عنوان روز جهانی لکنت زبان شناخته می‌شود. با این حال، برخی منابع غیررسمی و علاقه‌مندان به فناوری، این روز را به مناسبت اختراع فتوکپی گرامی می‌دارند. این یادبود بیشتر جنبه فرهنگی و تاریخی دارد تا رسمی.

از زیراکس تا چاپگرهای هوشمند

اختراع فتوکپی زمینه‌ساز توسعه فناوری‌های چاپ دیجیتال، اسکنرها و پرینترهای چندکاره شد. امروزه، دستگاه‌های فتوکپی نه‌تنها کپی می‌گیرند، بلکه اسکن، ایمیل، و حتی ترجمه انجام می‌دهند.

انتهای پیام/