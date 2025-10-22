خبرگزاری کار ایران
قیمت دلار و یورو امروز چهارشنبه ۳۰ مهر ۱۴۰۴ + جدول

قیمت دلار و یورو امروز چهارشنبه ۳۰ مهر ۱۴۰۴ + جدول
قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارز‌ها امروز چهارشنبه ۳۰ مهر را می‌توانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که این نرخ‌ها قیمت بازار آزاد است (بجز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیه‌ای متفاوت است.

بروزرسانی قیمت ارزها:چهارشنبه ۳۰ مهر

ارز

قیمت (ریال)

دلار (صرافی بانک ملی)

724,560

دلار (بازار آزاد)

1,074,000

یورو (صرافی بانک ملی)

844,575

یورو (بازار آزاد)

1,265,000

درهم امارات

296,480

پوند انگلیس

1,457,200

لیر ترکیه

25,900

فرانک سوئیس

1,368,400

یوان چین

152,900

ین ژاپن

717,290

وون کره جنوبی

760

دلار کانادا

777,000

دلار استرالیا

707,600

دلار نیوزیلند

625,500

دلار سنگاپور

839,300

روپیه هند

12,380

روپیه پاکستان

3,877

دینار عراق

818

پوند سوریه

98

افغانی

16,860

کرون دانمارک

169,300

کرون سوئد

115,900

کرون نروژ

108,600

ریال عربستان

290,700

ریال قطر

290,200

ریال عمان

2,828,400

دینار کویت

3,559,800

دینار بحرین

2,888,500

رینگیت مالزی

257,600

بات تایلند

33,100

دلار هنگ کنگ

140,100

روبل روسیه

13,340

منات آذربایجان

642,400

درام ارمنستان

2,850

لاری گرجستان

402,800

سوم قرقیزستان

12,450

سامانی تاجیکستان

120,200

منات ترکمنستان

311,100
