تقویم آبان ۱۴۰۴ + مناسبت ها و تعطیلی ها

تاریخ شمسی

تاریخ میلادی

مناسبت‌ها (ملی/جهانی/تاریخی/مذهبی/باستانی/ستاره‌شناسی/فرهنگی)

۱ آبان

2025-10-23 – پنج‌شنبه

روز آمار و برنامه‌ریزی – بزرگداشت ابوالفضل بیهقی- شهادت آیت‌الله سید مصطفی خمینی

۲ آبان

2025-10-24 – جمعه

United Nations Day (روز سازمان ملل متحد) -سالگرد اجرای منشور ملل متحد (۲۴ اکتبر).- تعطیل رسمی

۳ آبان

2025-10-25 – شنبه

۴ آبان

2025-10-26 – یک‌شنبه

اعتراض و افشاگری امام خمینی علیه پذیرش کاپیتولاسیون(1343).

۵ آبان

2025-10-27 – دوشنبه

ولادت حضرت زینب (س) (5 ه ق)- روز پرستار – روز زعفران.

۶ آبان

2025-10-28 – سه‌شنبه

۷ آبان

2025-10-29 – چهارشنبه

سالروز ورود کوروش بزرگ به بابل (۵۳۹ ق.م) – روز انار.

۸ آبان

2025-10-30 – پنج‌شنبه

شهادت محمدحسین فهمیده (بسیجی ۱۳ ساله) – روز نوجوان و بسیج دانش‌آموزی – روز پدافند غیرعامل -روز محیط‌بان.

۹ آبان

2025-10-31 – جمعه

هالووین (Halloween)- تعطیل رسمی

۱۰ آبان

2025-11-01 – شنبه

جشن باستانی آبانگان – شهادت اولین شهید محراب آیت‌الله قاضی طباطبایی به دست منافقان(1358).

۱۱ آبان

2025-11-02 – یک‌شنبه

۱۲ آبان

2025-11-03 – دوشنبه

۱۳ آبان

2025-11-04 – سه‌شنبه

روز دانش‌آموز – روز ملی مبارزه با استکبار جهانی- تسخیر لانه جاسوسی (سفارت آمریکا) به دست دانشجویان پیرو خط امام(1358 ه ش) و تبعید امام خمینی (ره) از ایران به ترکیه – شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)(11 ه ق)

۱۴ آبان

2025-11-05 – چهارشنبه

ماه کامل (Beaver Moon / Full Moon) – پدیده آسترولوژی قرص کامل ماه (فاز ماه: بدر) – روز فرهنگ عمومی.

۱۵ آبان

2025-11-06 – پنج‌شنبه

جشن باستانی میانهٔ پاییز

۱۶ آبان

2025-11-07 – جمعه

زادروز ملک‌الشعرای بهار- تعطیل رسمی

۱۷ آبان

2025-11-08 – شنبه

۱۸ آبان

2025-11-09 – یک‌شنبه

روز ملی کیفیت

۱۹ آبان

2025-11-10 – دوشنبه

روز جهانی علم در خدمت صلح و توسعه.

۲۰ آبان

2025-11-11 – سه‌شنبه

۲۱ آبان

2025-11-12 – چهارشنبه

۲۲ آبان

2025-11-13 – پنج‌شنبه

World Kindness Day

۲۳ آبان

2025-11-14 – جمعه

World Diabetes Day – روز جهانی دیابت- تعطیل رسمی

۲۴ آبان

2025-11-15 – شنبه

روز کتاب و کتابخوانی و کتابدار – روز بزرگداشت آیت‌الله علامه سید محمدحسین طباطبایی(1360 ه ش).

۲۵ آبان

2025-11-16 – یک‌شنبه

روز صنعت نوشت‌افزار.

۲۶ آبان

2025-11-17 – دوشنبه

روز بین‌المللی دانشجویان – سالروز آزادسازی سوسنگرد.

۲۷ آبان

2025-11-18 – سه‌شنبه

۲۸ آبان

2025-11-19 – چهارشنبه

۲۹ آبان

2025-11-20 – پنج‌شنبه

Universal / World Children’s Day – روز جهانی کودکان – روز جهانی فلسفه

۳۰ آبان

2025-11-21 – جمعه

روز جهانی تلویزیون – روز حکمت و فلسفه – روز بزرگداشت ابونصر فارابی – روز قهرمان ملی. – تعطیل رسمی
