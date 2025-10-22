تقویم آبان ۱۴۰۴ + مناسبت ها و تعطیلی ها
|
تاریخ شمسی
|
تاریخ میلادی
|
مناسبتها (ملی/جهانی/تاریخی/مذهبی/باستانی/ستارهشناسی/فرهنگی)
|
۱ آبان
|
2025-10-23 – پنجشنبه
|
روز آمار و برنامهریزی – بزرگداشت ابوالفضل بیهقی- شهادت آیتالله سید مصطفی خمینی
|
۲ آبان
|
2025-10-24 – جمعه
|
United Nations Day (روز سازمان ملل متحد) -سالگرد اجرای منشور ملل متحد (۲۴ اکتبر).- تعطیل رسمی
|
۳ آبان
|
2025-10-25 – شنبه
|
–
|
۴ آبان
|
2025-10-26 – یکشنبه
|
اعتراض و افشاگری امام خمینی علیه پذیرش کاپیتولاسیون(1343).
|
۵ آبان
|
2025-10-27 – دوشنبه
|
ولادت حضرت زینب (س) (5 ه ق)- روز پرستار – روز زعفران.
|
۶ آبان
|
2025-10-28 – سهشنبه
|
–
|
۷ آبان
|
2025-10-29 – چهارشنبه
|
سالروز ورود کوروش بزرگ به بابل (۵۳۹ ق.م) – روز انار.
|
۸ آبان
|
2025-10-30 – پنجشنبه
|
شهادت محمدحسین فهمیده (بسیجی ۱۳ ساله) – روز نوجوان و بسیج دانشآموزی – روز پدافند غیرعامل -روز محیطبان.
|
۹ آبان
|
2025-10-31 – جمعه
|
هالووین (Halloween)- تعطیل رسمی
|
۱۰ آبان
|
2025-11-01 – شنبه
|
جشن باستانی آبانگان – شهادت اولین شهید محراب آیتالله قاضی طباطبایی به دست منافقان(1358).
|
۱۱ آبان
|
2025-11-02 – یکشنبه
|
–
|
۱۲ آبان
|
2025-11-03 – دوشنبه
|
–
|
۱۳ آبان
|
2025-11-04 – سهشنبه
|
روز دانشآموز – روز ملی مبارزه با استکبار جهانی- تسخیر لانه جاسوسی (سفارت آمریکا) به دست دانشجویان پیرو خط امام(1358 ه ش) و تبعید امام خمینی (ره) از ایران به ترکیه – شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)(11 ه ق)
|
۱۴ آبان
|
2025-11-05 – چهارشنبه
|
ماه کامل (Beaver Moon / Full Moon) – پدیده آسترولوژی قرص کامل ماه (فاز ماه: بدر) – روز فرهنگ عمومی.
|
۱۵ آبان
|
2025-11-06 – پنجشنبه
|
جشن باستانی میانهٔ پاییز
|
۱۶ آبان
|
2025-11-07 – جمعه
|
زادروز ملکالشعرای بهار- تعطیل رسمی
|
۱۷ آبان
|
2025-11-08 – شنبه
|
–
|
۱۸ آبان
|
2025-11-09 – یکشنبه
|
روز ملی کیفیت
|
۱۹ آبان
|
2025-11-10 – دوشنبه
|
روز جهانی علم در خدمت صلح و توسعه.
|
۲۰ آبان
|
2025-11-11 – سهشنبه
|
–
|
۲۱ آبان
|
2025-11-12 – چهارشنبه
|
–
|
۲۲ آبان
|
2025-11-13 – پنجشنبه
|
World Kindness Day
|
۲۳ آبان
|
2025-11-14 – جمعه
|
World Diabetes Day – روز جهانی دیابت- تعطیل رسمی
|
۲۴ آبان
|
2025-11-15 – شنبه
|
روز کتاب و کتابخوانی و کتابدار – روز بزرگداشت آیتالله علامه سید محمدحسین طباطبایی(1360 ه ش).
|
۲۵ آبان
|
2025-11-16 – یکشنبه
|
روز صنعت نوشتافزار.
|
۲۶ آبان
|
2025-11-17 – دوشنبه
|
روز بینالمللی دانشجویان – سالروز آزادسازی سوسنگرد.
|
۲۷ آبان
|
2025-11-18 – سهشنبه
|
–
|
۲۸ آبان
|
2025-11-19 – چهارشنبه
|
–
|
۲۹ آبان
|
2025-11-20 – پنجشنبه
|
Universal / World Children’s Day – روز جهانی کودکان – روز جهانی فلسفه
|
۳۰ آبان
|
2025-11-21 – جمعه
|
روز جهانی تلویزیون – روز حکمت و فلسفه – روز بزرگداشت ابونصر فارابی – روز قهرمان ملی. – تعطیل رسمی