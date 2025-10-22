تقویم آبان ۱۴۰۴ + مناسبت ها و تعطیلی ها

روز آمار و برنامه‌ریزی – بزرگداشت ابوالفضل بیهقی- شهادت آیت‌الله سید مصطفی خمینی

اعتراض و افشاگری امام خمینی علیه پذیرش کاپیتولاسیون(1343).

سالروز ورود کوروش بزرگ به بابل (۵۳۹ ق.م) – روز انار.

شهادت محمدحسین فهمیده (بسیجی ۱۳ ساله) – روز نوجوان و بسیج دانش‌آموزی – روز پدافند غیرعامل -روز محیط‌بان.

جشن باستانی آبانگان – شهادت اولین شهید محراب آیت‌الله قاضی طباطبایی به دست منافقان(1358).

۱۳ آبان

2025-11-04 – سه‌شنبه