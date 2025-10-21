خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مالک تلگرام: جواهرات دزدیده شده لوور را می‌خرم و به موزه ابوظبى اهدا می‌کنم

مالک تلگرام: جواهرات دزدیده شده لوور را می‌خرم و به موزه ابوظبى اهدا می‌کنم
کد خبر : 1703283
لینک کوتاه کپی شد.

پاول دوروف ، کارآفرین روس که در دبی زندگی می‌کند، روز سه‌شنبه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:خوشحالم که جواهرات دزدیده شده را می‌خرم و به موزه لوور اهدا می‌کنم. منظورم لوور ابوظبی است، البته؛ هیچ‌کس از لوور ابوظبی دزدی نمی‌کند.

موزه لوور ابوظبی که در سال ۲۰۱۷ در جزیره سعدیات افتتاح شد، یک پروژه مشترک بین فرانسه و امارات متحده عربی است.

دوروف گفت که از سرقت پاریس «اصلاً تعجب نکرده است».

او نوشت: این نشانه غم‌انگیز دیگری از زوال کشوری است که زمانی بزرگ بود؛ کشوری که در آن دولت به جای مقابله با تهدیدهای واقعی، هنر پرت‌کردن حواس مردم با تهدیدهای خیالی را به کمال رسانده است.»

مالک تلگرام: جواهرات دزدیده شده لوور را می‌خرم و به موزه ابوظبى اهدا می‌کنم

منبع اخرین خبر
انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ