موزه لوور ابوظبی که در سال ۲۰۱۷ در جزیره سعدیات افتتاح شد، یک پروژه مشترک بین فرانسه و امارات متحده عربی است.

دوروف گفت که از سرقت پاریس «اصلاً تعجب نکرده است».

او نوشت: این نشانه غم‌انگیز دیگری از زوال کشوری است که زمانی بزرگ بود؛ کشوری که در آن دولت به جای مقابله با تهدیدهای واقعی، هنر پرت‌کردن حواس مردم با تهدیدهای خیالی را به کمال رسانده است.»

منبع اخرین خبر

انتهای پیام/