مالک تلگرام: جواهرات دزدیده شده لوور را میخرم و به موزه ابوظبى اهدا میکنم
پاول دوروف ، کارآفرین روس که در دبی زندگی میکند، روز سهشنبه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:خوشحالم که جواهرات دزدیده شده را میخرم و به موزه لوور اهدا میکنم. منظورم لوور ابوظبی است، البته؛ هیچکس از لوور ابوظبی دزدی نمیکند.
موزه لوور ابوظبی که در سال ۲۰۱۷ در جزیره سعدیات افتتاح شد، یک پروژه مشترک بین فرانسه و امارات متحده عربی است.
دوروف گفت که از سرقت پاریس «اصلاً تعجب نکرده است».
او نوشت: این نشانه غمانگیز دیگری از زوال کشوری است که زمانی بزرگ بود؛ کشوری که در آن دولت به جای مقابله با تهدیدهای واقعی، هنر پرتکردن حواس مردم با تهدیدهای خیالی را به کمال رسانده است.»