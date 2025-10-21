بازیگر متهم به تجاوز پیشتر هم شاکی داشته است!

این تهیه کننده سینما با اشاره به تایید بازداشت این بازیگر توضیح داد: این بازیگر سینما، قبلا در پی این پرونده و رفع شکایت، شاکی را با پول تطمیع کرده و دوباره به عرصه سینما بازگشته است.

این تهیه کننده گفت که این بازیگر دیگر تمام شده و هرگز قادر به بازگشت به این عرصه نخواهد بود.

براساس ادعای این تهیه کننده، به دنبال تغییر صدای این بازیگر در کارهای اخیر و مراجعه او به پزشکی، پزشک معالج از وخیم شدن شرایط جسمی او از این حیث خبر داده و گفته مخاط دهانی و بویایی او کاملا از بین رفته است.

این تهیه کننده همچنین یادآوری کرد که دستمزد این بازیگری گاهی برای سه تا چهار نوبت بازی بین ۵ تا ۱۰ میلیارد تومان بوده است.