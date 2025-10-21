بازیگر متهم به تجاوز پیشتر هم شاکی داشته است!
یکی از تهیهکنندههای سینما با تایید تلویحی تعرض بازیگر مشهور سینما به یک دختر جوان، گفت که این نه اولین که دومین بار است این بازیگر به چنین جرمی شاکی داشته است و بار قبل هم با همکاری وکیل و تطمیع شاکی، پرونده فیصله پیدا کرد.
این تهیه کننده سینما با اشاره به تایید بازداشت این بازیگر توضیح داد: این بازیگر سینما، قبلا در پی این پرونده و رفع شکایت، شاکی را با پول تطمیع کرده و دوباره به عرصه سینما بازگشته است.
این تهیه کننده گفت که این بازیگر دیگر تمام شده و هرگز قادر به بازگشت به این عرصه نخواهد بود.
براساس ادعای این تهیه کننده، به دنبال تغییر صدای این بازیگر در کارهای اخیر و مراجعه او به پزشکی، پزشک معالج از وخیم شدن شرایط جسمی او از این حیث خبر داده و گفته مخاط دهانی و بویایی او کاملا از بین رفته است.
این تهیه کننده همچنین یادآوری کرد که دستمزد این بازیگری گاهی برای سه تا چهار نوبت بازی بین ۵ تا ۱۰ میلیارد تومان بوده است.