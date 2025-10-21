آقای پژمان جمشیدی! بیا و بگو این خبر دروغ است
طی ساعات اخیر خبری مبنی بر بازداشت پژمان جمشیدی مثل بمب در رسانهها و کانالهای مجازی ترکیده؛ مدیر عامل خبرگزاری میزان با انتشار توئیتی ضمن تایید این خبر مدعی شد که پژمان اتهام تجاوز در بازداشت به سر میبرد.
طبق اطلاعات دریافتی، پژمان جمشیدی امروز با اتهامی سنگین به بخش قرنطینه واحد ۳ زندان قزلحصار منتقل شده است. واحد ۳ قزلحصار، واحدی است که متهمان به قتل و تجاوز در آن نگهداری میشوند. البته چند زندانی سیاسی از جمله متهمان پرونده اکباتان هم در آن واحد هستند.
ماجرا دقیقا از چه قرار است؟
هفت صبح نوشته که مدتی قبل دختر جوانی با مراجعه به پلیس آگاهی تهران شکایت خود را از یک هنرپیشه معروف ثبت کرد. این دختر حدودا ۲۰ ساله در شکایت خود گفت: من یک بازیگر تازهکار هستم و از مدتها قبل هنرجوی بازیگری بودم. رویای هنرپیشگی در سر داشتم تا اینکه در یک پروژه کاری با آقای سوپراستار سینما و تلویزیون آشنا شدم. او به من وعده داد و گفت میتواند من را وارد پروژه کاری کند.
وی ادامه داد: چند شب بعد به بهانه اینکه من را تا مسیری برساند سوار ماشینش شدم، اما بعد از طی مسافتی منحرف شد و هرچه به او التماس کردم پیادهام کند، توجهی نکرد. بعد من را با اجبار به خانهاش برد و آنجا دست و پایم را بست و به من تجاوز کرد.
با ثبت این شکایت، رسیدگی قضایی آغاز شد و پرونده به جهت رسیدگی به موضوع آدمربایی به دادسرای جنایی تهران ارجاع و به جهت رسیدگی به اتهام تجاوز به دادگاه کیفری یک استان تهران فرستاده شد.
با تکمیل تحقیقات در مرحله دادسرا، با توجه به اینکه متهم هنرپیشه معروف است، رسیدگی به اتهام آدمربایی او در دادگاه فرهنگ و رسانه ادامه پیدا خواهد کرد. روز گذشته، متهم به همراه شاکی در جلسه تحقیقات دادگاه حاضر شدند و این جلسه به صورت غیرعلنی برگزار شد. در پایان جلسه قرار وثیقه آقای بازیگر به قرار بازداشت تبدیل شد که او به این تبدیل قرار اعتراض کرد.
واکنش پلیس به بازداشت پژمان
سرهنگ نمکشناس، رئیس مرکز اطلاعرسانی پلیس تهران بزرگ گفت: از صبح امروز برخی از رسانهها و کاربران فضای مجازی خبری را مبنی بر بازداشت یکی از بازیگران منتشر کردهاند، در حالی که باید تأکید کنم پلیس در بازداشت این فرد هیچگونه دخالتی نداشته است. موضوع از طریق شکایت شخصی یک خانم با هویت مشخص آغاز شد؛ این فرد با مراجعه به دادگاه کیفری یک تهران شکایتی را علیه شخص مورد نظر مطرح میکند و در پی آن، پروندهای در مرجع قضایی تشکیل میشود.
وی ادامه داد: پس از تشکیل پرونده، مقام قضایی برای فرد مورد شکایت احضاریه صادر کرده و وی جهت رسیدگی به شعبه نهم بازپرسی دادگاه کیفری یک تهران احضار میشود. در همانجا، پس از انجام تحقیقات و تفهیم اتهام، بنا بر تشخیص مقام محترم قضایی، قرار قانونی برای این فرد صادر شده و در حال حاضر در اختیار مرجع قضایی قرار دارد.
او در پایان گفت: بنابراین این فرد به عنوان متهم احضار و در محل مرجع قضایی بازداشت شده است و هیچگونه عملیات دستگیری از سوی پلیس آگاهی یا سایر یگانهای انتظامی انجام نشده است. شکایت مطرحشده شکایت شخصی با هویت حقیقی بوده و تمامی اقدامات در این پرونده توسط مرجع قضایی صورت گرفته است. پلیس تنها در صورت دستور مقام محترم قضایی وظیفه بررسی و اجرای تصمیمات قانونی را بر عهده خواهد داشت.
مهراب قاسم خانی: من برای پژمان جمشیدی نگرانم!
نویسنده مشهور کمدی در واکنش به این اتفاق گفت: من برای پژمان جمشیدی نگرانم، اینکه میگویند سینما بیرحم است درواقع مخاطب سینما، بیرحم است و حالا باید بگویم که فضای مجازی از سینما هم بیرحمتر است.
برخی رسانهها؛ پوشاندن بمب خبری دیروز!
در این میان برخی میگویند که انتشار این خبر برای از بین بردن موج خبری مربوط به عروسی دختر یکی از مقامات است، البته که باید منتظر ساعات آتی و اخبار موثقتر باشیم گرچه شاید در پایان یادداشت کانال پرشیانا ساکر هم خالی از لطف نباشد: وقتی پای آبرو و شرف یکی وسط میاد اصلا دیگه بحث رنگ مهم نیست. پژمان جمشیدی شخصیتی داره که 90 درصد آدمهای بزرگ فوتبال و سینما روش قسم میخورند. طرف پسر بچه 15- 20 ساله کهنیست که یهو هوس رابطه نامشروع به سرش زده باشه. چه دلیلی داره بیاد شخصیت، اعتبار، شرف و آبروش رو بخاطر چنین مسالهای خرج کنه؟ یعنی واقعا نمیدونسته این اقدامش چه تبعات سنگینی در انتظارشه؟! همیشه این جمله که هیچی از هیشکی بعید نیست سرلوحه زندگیمون بوده اما سر این موضوع اصلا باورمون نمیشه پژمان چنین حرکتی کرده باشه. انشالله به زودی تکذیب بشه و در نهایت روسیاهی به ذغال میمونه.