مفیدترین سبزی برای دیابتی ها

پاسخ دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت به باورهای نادرست تغذیه ای در زمینه دیابت به شرح زیر است:

تره یکی از سبزیجات مفید با میزان کم کربوهیدرات است (هر واحد معادل ۵ گرم کربوهیدرات)، که نه تنها برای افراد مبتلا به دیابت مضر نیست، بلکه با دارا بودن املاح، ویتامین‌ها و خواص آنتی‌اکسیدانی، می‌تواند در تأمین بخشی از نیازهای تغذیه‌ای این افراد مؤثر باشد.

میوه‌های ترش و شکلات‌های ترش هم قند دارند

بنابر اعلام وزارت بهداشت، بر خلاف تصور رایج، ترش بودن طعم میوه یا شکلات به معنای نبود قند در آن نیست. همه میوه‌ها، چه ترش و چه شیرین حاوی کربوهیدرات هستند و مصرف آن‌ها قند خون را افزایش می‌دهد (هر واحد میوه حدود ۱۵ گرم کربوهیدرات دارد).

شکلات‌ها و آب‌نبات‌های ترش نیز دارای قندهای ساده‌اند و باید در رژیم غذایی افراد دیابتی با دقت محاسبه شوند.