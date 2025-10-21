مفیدترین سبزی برای دیابتی ها
دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت به برخی باورهای نادرست تغذیهای در خصوص مصرف برخی از سبزیجات برای بیماران دیابتی پاسخ داد.
پاسخ دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت به باورهای نادرست تغذیه ای در زمینه دیابت به شرح زیر است:
تره یکی از سبزیجات مفید با میزان کم کربوهیدرات است (هر واحد معادل ۵ گرم کربوهیدرات)، که نه تنها برای افراد مبتلا به دیابت مضر نیست، بلکه با دارا بودن املاح، ویتامینها و خواص آنتیاکسیدانی، میتواند در تأمین بخشی از نیازهای تغذیهای این افراد مؤثر باشد.
میوههای ترش و شکلاتهای ترش هم قند دارند
بنابر اعلام وزارت بهداشت، بر خلاف تصور رایج، ترش بودن طعم میوه یا شکلات به معنای نبود قند در آن نیست. همه میوهها، چه ترش و چه شیرین حاوی کربوهیدرات هستند و مصرف آنها قند خون را افزایش میدهد (هر واحد میوه حدود ۱۵ گرم کربوهیدرات دارد).
شکلاتها و آبنباتهای ترش نیز دارای قندهای سادهاند و باید در رژیم غذایی افراد دیابتی با دقت محاسبه شوند.