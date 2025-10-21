روایتی از سرگذشت ۴ آزاده فلسطینی؛ اسرایی که با یکدیگر پیوند خوردند

در میان اسرای آزاده فلسطینی محکوم به حبس ابد، ۴ نفر هستند که پیوندی ویژه با یکدیگر دارند. آن‌ها سمیر ابونعمه، محمود عیسی، باهر بدر و محمد ابوطبیخ هستند. این چهار نفر که پس از آزادی به مصر تبعید شدند، هر کدام روایتی خاص از زندگی منحصربه‌فرد خود را دارند.

سمیر ابونعمه؛ قدیمی‌ترین اسیر قدس

هنگامی که سمیر ابونعمه در سال ۱۹۸۶ دستگیر شد، جوانی ۲۶ ساله بود که مدرک کارشناسی مدیریت هتل داشت. او به عضویت جنبش فتح درآمده و یکی از اعضای هسته نظامی این جنبش شد که عملیات بمب‌گذاری اتوبوس صهیونیست‌ها در «یافا» را در چارچوب مجموعه عملیات شهادت‌طلبانه علیه نظامیان صهیونیست برنامه‌ریزی و اجرا کرد.

وی پس از بازجویی‌ها و شکنجه شدید در زندان المسکوبیه در قدس به حبس ابد محکوم شد. سمیر در طول اسارت بین زندان‌های اشغالگر جابجا می‌شد و اعتصابات مختلفی را انجام داد و در مدیریت فعالیت‌های جنبش اسیران شرکت داشت.

ابونعمه به بیماری‌های متعددی مبتلا شده و ۶ عمل جراحی در داخل زندان انجام داده است. نام وی حتی در سال ۱۹۹۳ در لیست تبادل اسرا بین سازمان آزادی‌بخش فلسطین و رژیم صهیونیستی قرار داشت، اما صهیونیست‌ها با آزادی وی مخالفت کردند.

«سمیر» مادر و ۳ برادر خود را در دوران بازداشت از دست داد؛ بدون اینکه اجازه دیدار یا وداع با آن‌ها را داشته باشد. برادرش ولید در سال ۲۰۱۶ در شبی که خود را برای ملاقات با او آماده می‌کرد، درگذشت و مادرش تا زمان فوتش منتظر او ماند. سمیر ابونعمه نهایتاً پس از ۳۹ سال اسارت، طعم آزادی را چشید.

محمود عیسی؛ فرمانده یگان ویژه

«محمود موسی عیسی» آزاده فلسطینی، نمونه‌ای منحصربه‌فرد از یک روشنفکر مبارز و صاحب یکی از برجسته‌ترین تجربیات فکری و سازمانی در جنبش اسیران بود. او در ۲۱ مه ۱۹۶۸ در شهر عناتا در منطقه قدس متولد شد. وی از نخستین جوانانی بود که بلافاصله پس از تأسیس گردان‌های قسام (شاخه نظامی جنبش حماس) به این جنبش پیوست و در این نیروها «یگان ویژه ۱۰۱» را تأسیس کرد. این نخستین هسته در قدس بود که وظیفه اسارت نظامیان صهیونیست را برای مبادله با اسیران فلسطینی بر عهده داشت.

در ۱۳ دسامبر ۱۹۹۲، این واحد عملیات اسارت «نسیم تولدانو» نظامی صهیونیست را در نزدیکی شهرک «لد» انجام داد و او را در غاری در نزدیکی روستای «حزما» نگهداری کرد. هدف از این عملیات که با نام «وفاداری به شیخ احمد یاسین»، بنیانگذار و رهبر جنبش مقاومت اسلامی (حماس)، انجام شد، مبادله وی با شیخ احمد یاسین بود که در آن زمان در اسارت رژیم صهیونیستی قرار داشت. با وجود شکست عملیات مبادله و پیدا شدن جسد نظامی کشته شده، این حادثه زلزله‌ای در محافل صهیونیستی ایجاد کرد.

با این وجود، عیسی و همرزمانش به عملیات خود ادامه دادند. آن‌ها در مارس ۱۹۹۳ «نعوم کولر» دیگر نظامی صهیونیست را در الخضیره زیر گرفتند، همچنین در همان ماه دو پلیس اسرائیلی را در یک عملیات دیگر به هلاکت رساندند و به یک افسر اسرائیلی با درجه سرهنگ در شهر رمله شلیک کردند و او را به شدت زخمی کردند.

عیسی در ۳ ژوئن ۱۹۹۳، پس از ماه‌ها تعقیب، دستگیر شد و به مدت دو ماه در مراکز قدس و رمله تحت شکنجه و بازجویی‌های شدید قرار گرفت تا اینکه اشغالگران او را به ۳ بار حبس ابد و ۴۶ سال زندان محکوم کردند. او ۱۳ سال از این مدت را در سلول انفرادی گذراند و در این مدت از ملاقات خانواده‌اش نیز محروم بود.

محمود عیسی در مدت اسارت به یک نویسنده و متفکر تبدیل شد و آثار متعددی در فقه سیاسی و همچنین نقد و تحلیل ادبی و فکری تالیف کرد.

باهر بدر؛ اسارت در آستانه مراسم عروسی

در ژوئیه ۲۰۰۴، خانواده بدر در حال آماده شدن برای عروسی پسرشان باهر بودند. اما باهر چند روز قبل از عروسی‌اش از خانه برادرش در شهر رمله ربوده شد تا ۲۱ سال پر درد و رنج را در زندان‌های رژیم صهیونیستی پشت سر بگذارد. دادگاه رژیم صهیونیستی بعد از ۴ ماه شکنجه و بازجویی‌های شدید و متمرکز، او را به اتهام عضویت در گردان‌های قسام و کمک به انجام عملیات شهادت‌طلبانه به ۱۲ بار حبس ابد محکوم کرد.

باهر در این سرنوشت تنها نبود؛ برادرش بهیج بدر نیز در همان شب دستگیر شد و به ۱۸ بار حبس ابد محکوم شد. حتی مادرشان نیز از چنگال اشغالگر در امان نماند، او نیز چند هفته بعد دستگیر شد و با وجود بیماری مزمن و کهولت سن، در سلول انفرادی محبوس شد.

محمد ابوطبیخ، مبارزی در عرصه‌های جهادی و علمی

وی اولین بار در سال ۱۹۹۹ پس از سال اول دانشگاه خود به اسارت صهیونیست‌ها درآمد، اما خیلی زود آزاد شد و به سرعت به مبارزه با اشغالگری بازگشت. وی پس از آزادی به صفوف مقاومت، به ویژه گردان‌های قدس (شاخه نظامی جنبش جهاد اسلامی) پیوست.

نیروهای اشغالگر ابوطبیخ را بار دیگر در ۲۸ ژوئیه ۲۰۰۲، پس از مشارکت در آماده‌سازی بمب‌های دست‌ساز و کمک به نبرد اردوگاه جنین، دستگیر کرده و به دو بار حبس ابد و ۱۵ سال زندان محکوم کردند.

زندان رژیم صهیونیستی مانع موفقیت‌های وی در عرصه‌های دیگر نشد. او در مدت ۲۲ سال زندان، ۳ مدرک کارشناسی گرفت و کتابی دو جلدی با عنوان «درب الصادقین» نوشت که در آن داستان ۴۲ اسیر فلسطینی را مستند کرده است.

منبع مهر

انتهای پیام/