برخی رستورانها و مغازهها در تایلند از ورود گردشگران صهیونیست جلوگیری میکنند
کانال ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی گزارش داد که تعدادی از رستورانها و مغازهها در تایلند شروع به امتناع از ورود گردشگران اسرائیلی کرده و پلاکاردهای اعتراضی علیه آنها نصب کردهاند.
این رسانه رژیم صهیونیستی در این گزارش افزود که یکی از این پلاکاردها در ورودی رستورانی در جزیره معروف گردشگری کوه فانگان نصب شده بود که روی آن به زبان انگلیسی عبارت "No Israel" (ورود اسرائیلی ممنوع) نوشته شده و با دو علامت ضربدر قرمز رنگ همراه بود، که به وضوح نشاندهنده منع ورود اسرائیلیها به آن مکان بود.
رسانههای رژیم صهیونیستی پیش تر گزارش داده بودند که رستورانهای زنجیرهای اسرائیلی معروف به «شوک» همه شعبههای خود در واشنگتن پایتخت آمریکا به دلیل تحریم علیه این رستورانها بست.
این رستورانهای زنجیرهای بیش از یک دهه پیش راه اندازی شده است و غذاهایی مانند فلافل و حُمّص که غذاهای عربی است، به مشتریان ارائه میدهد.
به گزارش روزنامه صهیونیستی هاآرتص، فعالان فرهنگی این رستورانها را متهم به سرقت و هیمنه فرهنگی بر غذاهای فلسطینی و نیز همدستی با رژیم تبعیض نژادی اسرائیلی کرده تا از این طریق، تولیدات شهرکهای صهیونیستنشین را وارد آمریکا کنند.
جنگ دو ساله علیه غزه و ارتکاب جنایتهای بیسابقه طی این مدت از سوی صهیونیستها، منجر به شکلگیری کمپینهای تحریم علیه تولیدات و محصولات اسرائیلی در کشورهای اروپایی، آمریکایی و سایر کشورها شده است.