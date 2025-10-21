امیر تتلو در زندان سکته مغزی کرد؟

ادمین صفحه یوتیوب امیر تتلو در انتشار متنی جنجالی اعلام کرده که این خواننده در زندان دچار سکته مغزی شده است. او همچنین مدعی شده مادر امیر تتلو تاکنون دو بار دچار حمله قلبی شده و وضعیت خانواده در شرایط بحرانی قرار دارد.

در پست او از مخاطبان و مسئولان خواسته شده تا برای پیگیری و کمک به بهبود وضعیت امیر تتلو اقدامی صورت گیرد.

در همین راستا، نزدیکان امیر تتلو با انتشار پیام‌های اضطراری، از مسئولان، هنرمندان، ورزشکاران و عموم مردم درخواست کرده‌اند تا برای رسیدگی فوری به این وضعیت بحرانی اقدام کنند.

