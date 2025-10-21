خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

۲۱ اکتبر روز جهانی کرم خاکی است

۲۱ اکتبر روز جهانی کرم خاکی است
کد خبر : 1702979
لینک کوتاه کپی شد.

۲۱ اکتبر روز جهانی کرم خاکی است؛ بزرگداشت یکی از مفیدترین موجودات زمین که بی‌صدا خاک را زنده نگه می‌دارد.

چرا کرم خاکی مهم است؟

کرم‌های خاکی از جمله بی‌مهرگان حلقوی هستند که با حرکت در خاک، آن را زیر و رو کرده، تهویه و آب‌رسانی به ریشه گیاهان را تسهیل می‌کنند. مدفوع آن‌ها نیز سرشار از مواد مغذی است و به عنوان کود طبیعی عمل می‌کند.

روز جهانی کرم خاکی؛ نماد آگاهی زیست‌محیطی

۲۱ اکتبر به عنوان روز جهانی کرم خاکی انتخاب شده تا توجه عمومی را به نقش حیاتی این موجودات در حفظ حاصلخیزی خاک و سلامت اکوسیستم جلب کند. این روز فرصتی است برای آموزش، پژوهش، و قدردانی از موجوداتی که اغلب نادیده گرفته می‌شوند.

نقش کرم خاکی در کشاورزی پایدار

در هر هکتار زمین حاصلخیز، ممکن است تا ۲۵۰ تن فضله کرم خاکی وجود داشته باشد که نشان‌دهنده فعالیت گسترده آن‌هاست.

کرم‌ها با خوردن مواد آلی فاسد، به تجزیه و بازیافت طبیعی کمک می‌کنند.

در دشت نیل، وجود کرم‌های خاکی یکی از دلایل اصلی غنی بودن خاک بوده است.

دانستنی‌های جالب درباره کرم خاکی

کرم خاکی فاقد استخوان است اما دارای اسکلت آب‌ایستایی می‌باشد.

این موجود دارای دستگاه گردش خون بسته است و قلب لوله‌ای در سطح پشتی دارد.

برخلاف تصور برخی، کرم خاکی زبان ندارد؛ بلکه ساختاری به نام stylet دارد که شبیه سوزن است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ