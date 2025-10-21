۲۱ اکتبر روز جهانی کرم خاکی است

چرا کرم خاکی مهم است؟

کرم‌های خاکی از جمله بی‌مهرگان حلقوی هستند که با حرکت در خاک، آن را زیر و رو کرده، تهویه و آب‌رسانی به ریشه گیاهان را تسهیل می‌کنند. مدفوع آن‌ها نیز سرشار از مواد مغذی است و به عنوان کود طبیعی عمل می‌کند.

روز جهانی کرم خاکی؛ نماد آگاهی زیست‌محیطی

۲۱ اکتبر به عنوان روز جهانی کرم خاکی انتخاب شده تا توجه عمومی را به نقش حیاتی این موجودات در حفظ حاصلخیزی خاک و سلامت اکوسیستم جلب کند. این روز فرصتی است برای آموزش، پژوهش، و قدردانی از موجوداتی که اغلب نادیده گرفته می‌شوند.

نقش کرم خاکی در کشاورزی پایدار

در هر هکتار زمین حاصلخیز، ممکن است تا ۲۵۰ تن فضله کرم خاکی وجود داشته باشد که نشان‌دهنده فعالیت گسترده آن‌هاست.

کرم‌ها با خوردن مواد آلی فاسد، به تجزیه و بازیافت طبیعی کمک می‌کنند.

در دشت نیل، وجود کرم‌های خاکی یکی از دلایل اصلی غنی بودن خاک بوده است.

دانستنی‌های جالب درباره کرم خاکی

کرم خاکی فاقد استخوان است اما دارای اسکلت آب‌ایستایی می‌باشد.

این موجود دارای دستگاه گردش خون بسته است و قلب لوله‌ای در سطح پشتی دارد.

برخلاف تصور برخی، کرم خاکی زبان ندارد؛ بلکه ساختاری به نام stylet دارد که شبیه سوزن است.

